BMW G 310 GS: ecco come cambia la versione 2021

Tante le novità della BMW G 310 GS attesa sul mercato nel 2021: la moto è dotata di faro anteriore full LED, acceleratore di tipo elettronico ed è stata rinnovata anche la frizione antisaltellamento. Il motore è stato aggiornato per rispettare le normative Euro 5. Il prezzo è di poco superiore ai 6.000 euro

Non ci sono solo le grandi touring/adventure nel catalogo di BMW. La casa tedesca ha tra i proprio modelli anche la “piccola” G 310 GS, attesa nella versione 2021 con un bel carico di novità per gli appassionati delle ruote tassellate ma con motorizzazioni friendly.

BMW G 310 GS MY 2021: le novità

La nuova BMW G310GS arriverà sul mercato nel 2021 e non mancheranno le novità su questa piccola adventure. Le prime riguardano l’estetica: in cui spiccano le linee che richiamano la sorellona 1250 GS (come ad esempio il parafango a becco). Il faro anteriore è full LED, con un disegno rinnovato e inserito in un cupolino anch’esso rivisto. Cambiano anche le tinte della moto con i carter laterali del motore di colore grigio e non più alluminio. Le varianti della moto sono Polar White, Rallye e l’esclusiva edizione 40 Years GS che celebra la storica R 100 GS. Il motore è il monocilindrico bialbero, a quattro valvole raffreddato a liquido, da 313 CC (montato anche sulla naked G 310 R) è capace di erogare una potenza di 34 CV e una coppia massima di 28 Nm.

Il propulsore si caratterizza per avere il cilindro inclinato all’indietro e con la testata ruotata di 180° per favorirne l’ingresso nel telaio. L’acceleratore è ora di tipo elettronico ed è tutta nuova anche la frizione antisaltellamento. Il motore è stato aggiornato per rispettare le normative Euro 5. Il prezzo della nuova BMW G 310 GS è di è offerta al prezzo di 6.350 euro chiavi in mano.