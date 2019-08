BMW: le novità per il 2020 si chiamano S1000XR e F850XR

Sulla BMW S1000XR debutterà il sistema di assistenza alla guida mediante radar, mentre la BMW F850XR è una inedita crossover bicilindrica che affianca l'enduro-stradale 850GS e (forse) la futura naked F850R

Il 2020 sarà un anno molto ricco anche sul fronte moto per BMW che dovrebbe presentare due modelli molto attesi, la crossover dall’animo sportivo S1000XR e la F850XR con motore bicilindrico parallelo da 95 cavalli

BMW: un 2020 tutto da vivere

Il mondo delle due ruote made in Germany è in continua evoluzione e l’anno prossimo portare in dote due postazione novità: BMW S1000XR e BMW F850XR. La prima è una crossover con motore a quattro cilindri, derivata dalla superspotiva S1000RR con una potenza che – però – dovrebbe essere inferiore ai 200 cavalli. Insomma grande carattere e potenza per competere in un segmento in cui Ducati Multistrada 1260 o KTM 1290 SuperAdventure fanno ancora la voce grossa. Tra le maggiori novità della S1000XR dovrebbe esserci il sistema di assistenza alla guida mediante radar, già sviluppata proprio da Ducati in collaborazione con Bosch.

Il 2020 segnerà l’uscita anche della “piccola” F850XR, dotata di motore bicilindrico parallelo della F850GS da 95 cavalli e ruote da 17 pollici. Di fatto questo modello dovrebbe affiancare, più che essere l’evoluzione della F800R (a questo punto potrebbe non essere certo l’arrivo della futura F850R?), grazie a concetti nuovi, ripresi dalla concept 9cento. Una evoluzione verso lo stile crossover, riempiendo così un importante buco di mercato. Per il momento BMW non ha fornito certezze sull’uscita della F850XR ma le voci si susseguono e tutto sommato il 2020 non è così lontano.