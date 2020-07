BMW Motorrad: giù il velo dalla gamma 2021

BMW R 1250 RS, BMW R 1250 R, BMW K 1600 GT, BMW K 1600 GTL, BMW K 1600 B, BMW K 1600 Grand America, BMW S 1000 RR e BMW S 1000 XR sono state riviste nelle colorazioni, ma anche nelle dotazioni di serie e optional

Appassionati di BMW Motorrad quest’oca rotolo è tutto per voi: la casa tedesca, infatti, ha annunciato le novità della gamma 2021. Le nuove versioni si caratterizzano per cambiamenti sotto l’aspetto dei colori, dello stile e degli equipaggiamenti, tanto di serie quanto opzionale.

BMW Motorrad: quante novità per il 2021

Sono tanti i modelli BMW Motorrad che nella gamma 2021 verranno rivisti e migliorati. BMW R 1250 RS verrà proposta in versione Style Sport in Austin Yellow ora con il nuovo colore del telaio in nero opaco. Avrà ancora l’ABS ma non sarà più disinseribile. Tra gli accessori troviamo il Driving Modes Pro che include il controllo della coppia di trascinamento del motore, il Core Screen Sport e un nuovo silenziatore sportivo sostituisce il precedente silenziatore posteriore HP. BMW R 1250 R arriverà con nuova vernice finitura Mineral Grey metallico e un nuovo equipaggiamento optional con l’opzione Driving Modes Pro che include il controllo della coppia di trascinamento del motore e la batteria alleggerita M sostituisce la batteria HP precedente. Anche in questo caso il silenziatore sportivo sostituisce il precedente silenziatore posteriore HP. Una nuova colorazione Mineral White metallico caratterizza anche la BMW K 1600 GT creando un bel contrasto con telaio e motore completamente neri. Su questo modello retromarcia e luce di svolta adattiva sono ora di serie come il controllo della pressione degli pneumatici e luce diurna.

BMW K 1600 GTL verrà proposta nella nuova livrea Manhattan metallic. Tra gli optional troviamo le barre di protezione del motore, mentre il pacchetto Safety è stato eliminato. BMW K 1600 B sarà disponibile nella finitura Mars Red metallic (sparisce l’Imperial blue) con retromarcia, luce di svolta adattiva, controllo della pressione dei pneumatici e luce diurna di serie. Tra gli optional trovano posto le modifiche al contenuto del pacchetto Touring, fari ausiliari a LED, sistema audio e barre di protezione del motore. BMW K 1600 Grand America si farà notare per il colore Mars Red metallic e apprezzare per la dotazione di serie che, però, non comprende Shift Assistant Pro, Keyless ride, chiusura centralizzata e antifurto (tutti optional). Nuove colorazioni e uno spirito ancora più sportivo coinvolgono BMW S 1000 RR e BMW S 1000 XR.