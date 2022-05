BMW Motorrad presenta la M 1000 RR 50 Years, versione speciale della SBK tedesca

Per celebrare il 50° anniversario della divisione sportiva M, la BMW ha svelato una specialissima versione della sua Superbike top di gamma M 1000 RR

Questo è un anno molto speciale per il marchio BMW, perchè ricade il 50° anniversario della sua divisione sportiva M fondata nel lontano 1972 come BMW Motorsport GmbH. Per onorare al meglio questa ricorrenza, il marchio tedesco ha prodotto una versione speciale della sua SBK di punta, la M 1000 RR che in questo caso ottiene il suffisso “50 Years M“. Cosa la distingue dal resto della gamma? Il fatto che dispone dell’M Competition Package con tanti elementi esclusivi, dagli emblemi specifici al GPS contagiri dedicato.

Entrando un po’ più nei dettagli della scheda tecnica, la nuova BMW M 1000 RR 50 Years M dispone della speciale colorazione Sao Paulo Yellow per la carrozzeria, con tanto di patch “50 Years BMW M” e parti di ricambio specifiche – tra le quali il codice di sblocco per il GPS contagiri M, un forcellone posteriore più leggero in alluminio anodizzato, la sella passeggero con coprisella monoposto, la catena M Endurance e tutti i dettagli in fibra di carbonio compresi nel pacchetto M Carbon.

La BMW M 1000 RR rappresenta l’ultima evoluzione della super-sportiva di successo S 1000 RR, che ha partecipato sin dal 2009 al Campionato Mondiale Superbike nonchè al Tourist Trophy sull’Isola di Man, dove a riportare in vetta i colori del marchio tedesco nel 2014 ci ha pensato il mitico Michael Dunlop nella categoria Senior TT.