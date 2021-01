BMW Motorrad presenta la nuova R 18 custom firmata da Dirk Oehlerking

A firmare questa originale interpretazione della BMW R 18 è Dirk Oehlerking: "Questo progetto è probabilmente il più impressionante di tutta la mia carriera. La fiducia che BMW Motorrad ha riposto in me ancora una volta è estremamente importante"

Dopo Roland Sands, Dirk Oehlerking mette al servizio della BMW R 18 il suo talento firmando li secondo esemplare R18 della serie “SoulFuel”, una collaborazione tra BMW Motorrad e selezionati customizer. La Kingston Custom di Oehlerking è celebre per le sue reinterpretazioni estreme. Tuttavia, chiunque si aspetti una R 18 completamente stravolta resterà sorpreso. Il telaio, infatti, è stato lasciato intatto perché “così perfetto che sarebbe stato inutile cambiarlo”, come confessato dallo stesso Oehlerking.

BMW R18 Kingston Custom by Oehlerking: le caratteristiche

Detto questo, il progetto è sicuramente molto originale e accattivante grazie all’inconfondibile firma di Kingston Custom che ha trovato nella BMW R 18 una moto perfetta per essere destinata alla customizzazione. A colpire è, ovviamente, la carenatura. La carrozzeria è rifinita a mano in design Kingston, così come il manubrio e il parafango. Lo scarico è stato modificato e la sella è stata ricavata dalla gamma di accessori universali. Gli indicatori di direzione sono stati sostituiti con indicatori Kellermann e il faro anteriore a LED è ora integrato nella carenatura. La verniciatura e le linee originali sono state adottate per la carenatura e l’ala, con l’aggiunta di alcuni dettagli in stile Kingston. Le sospensioni delle ruote e il serbatoio del carburante sono originali. Il design, nel suo complesso, si ispira allo stile classico Art Déco.

Dirk Oehlerking ha raccontato così la nascita dei suoi esmpalri: “Ci penso molto prima. Le mie moto trasmettono sempre anima, fascino e carattere. Sono esemplari eccezionali, quindi richiedono grande cura e attenzione. Ho un flusso costante di immagini che mi passa per la mente quando si tratta di decidere su quale stile concentrarmi. Una volta fatta questa scelta, inizio da uno schizzo realizzato con matita e Tipp-Ex. Poi continuo ad andare avanti finché non sento nel mio cuore: ‘ecco, ci siamo’. Questo progetto è probabilmente il più impressionante di tutta la mia carriera. Significa molto per me, se non tutto in questo momento. La fiducia che BMW Motorrad ha riposto in me ancora una volta è estremamente importante. Sono molto grato per questo“.