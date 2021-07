BMW Motorrad: tutte le novità della gamma 2022

I nuovi modelli della gamma BMW Motorrad potranno essere ordinati presso tutti i concessionari nelle nuove configurazioni a partire dal prossimo mese di agosto

BMW Motorrad ha annunciato le novità legate alla gamma 2022 e si tratta di un numero di aggiornamenti notevole che riguarda colori, stili ed equipaggiamenti standard e opzionali vista anche la vastità del catalogo della casa tedesca.

BMW Motorrad: quante novità per il 2022

Se l’edizione “40 years GS” della piccola BMW G 310 GS non sarà più disponibile, la BMW G 310 R arriverà sul mercato con le nuove colorazioni in blu Kyanite metallizzato e cerchi rossi e Cosmic black 2 con un nuovo portatarga e lamp mask in colore nero. La R nineT Scrambler avrà tra gli optional pneumatici offroad ma con un sovrapprezzo ancora da definire. La R nineT Urban GS sarà disponibile nei colori Imperial blue metallizzato e Black Storm metallizzato e anche in questo caso saranno optional gli pneumatici offroad.

R 18 e R 18 Classic usciranno nei colori Mars Red metallizzato, Manhattan metallizzato matt e Option 719 Galaxy Dust metallizzato/Titanium silver2 metallizzato (quest’ultima versione col gruppo motore nero e con all’assistenza alla retromarcia) oltre che con una nuova geometria del del portapacchi inferiore. La New Option 719 Design Package AERO comprende i coperchi di teste cilindri e il coperchio anteriore in alluminio spazzolato, nonché la sella Option 719 e due set ruote Option 719 AERO e ICON.

BMW R 1250 GS avrà tra l’equipaggiamento opzionale il porta valigia in alluminio, mentre la R 1250 RT sarà disponibile nelle colorazioni Style Triple Black e Black Storm metallizzato 2. Il software è stato aggiornato: i pulsanti delle funzioni preferite sono liberamente assegnabili e il display è stato migliorato. Per BMW S 1000 RR arriva il nuovo colore Style Passion con Mineral grey metallizzato e il kit M Chassis diventa standard.

Il Dynamic Package prevede Riding Modes Pro, DDC, cruise control e manopole riscaldate. Race Package ha la catena M Endurance e si può avere con silenziatore sportivo o impianto di scarico M Titanium. Il kit M Package prevede sella M Sport, batteria M Light weight, M GPS lap trigger, cerchi M Carbon o M Forged; coperchio del serbatoio nuovo in colore nero. La BMW F 850 GS sarà disponibile nel colore Triple Black con Black Storm metallizzato e con protezioni per le mani incluse.