BMW R1800 MY 2020: scatti rubati delle nuova cruiser tedesca

Durante un trasporto è stata immortalata la versione definiva della nuova BMW R1800 MY 2020. Ora non resta che aspettare per capire se verrà presentata durante la prossima edizione di EICM

In un’epoca di selfie, infoflash, scatti rubati e compagnai bella, basta un trasportatore distratto a svelare alcuni dettagli sui modelli che vedremo presto in commercio. È il caso della BMW R1800 MY 2020 che potrebbe essere in vendita prima del previsto date le immagini “spoilerate” in questi giorni.

BMW R1800 MY 2020 presto in commercio?

La BMW R1800 MY 2020 è stata presentata sotto forma di concept lo scorso mese di maggio e intorno al suo nome ha girato subito molto curiosità. La moto nasce come ponte tra passato (specialmente nel sistema di raffreddamento ad aria) e presente col sistema di iniezione che ha sostituito i carburatori non più proponibili viste le restrizioni sulle emissioni inquinanti. Il tutto dentro a motore boxer “maxi” da 1,8 litri di cilindrata. Le prime immagini della moto nella sua versione definiva sono state scovate durante il trasporto di una serie di esemplari. L’aggetto, nella sistemare i modelli sul rimorchio ha inavvertitamente mosso i teli che le coprivano, esponendole così all’occhio fulmineo delle fotocamere. Ora non resta che aspettare EICMA per vedere se la BMW R1800 MY 2020 sarà presentata a stampa e appassionati.