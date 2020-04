BMW rinuncia ad EICMA e Intermot 2020. Pronti alle fiere virtuali?

BMW Motorrad, nel 2020, utilizzerà le tecnologie messe a disposizione dal mondo del digitale per effettuare le presentazioni dei nuovi prodotti anziché presenziare a due importanti saloni come Eicma e Intermot

Per quanto tempo il coronavirus si farà sentire sul settore auto e moto? Ora come ora è difficile dirlo, ma la cancellazione (o il rinvio) di molti saloni sta rappresentando un vero terremoto per il comprato. Dalla Germania, arriva un’altra notizia: BMW Motorrad ha dichiarato ufficialmente la volontà di rinunciare alle prossime edizioni di Eicma e Intermot.

BMW guarda al futuro: novità per presentare… le novità

Nelle ultime settimane sono arrivate le disdette di diverse fiere a due e quattro ruote (Parigi, Tokyo e Detroit), mentre altre sono in attesa di capire gli sviluppi della pandemia di coronavirus per stabilire nuove date. Intanto da BMW hanno annunciato l’intenzione di non prendere parte all’edizione 2020 di Eicma e Intermot. “Questa decisione è stata presa al fine di contrastare subito in una fase iniziale le attuali incertezze di pianificazione, anche per tutti i nostri partner coinvolti nelle apparizioni del motor show BMW Motorrad, nell’interesse della massima sicurezza possibile, prevedibilità e trasparenza“, ha fatto sapere il brand tedesco. Questo non significa che gli appassionati di BMW dovranno rinunciare alle novità. La casa bavarese promette che, nell’autunno 2020, le anteprime mondiali dei prodotti previsti per questi eventi arriveranno su piattaforme alternative sfruttando le tecnologie che il web mette a disposizione, come ad esempio presentazioni in diretta streaming o live sui profili social del gruppo.