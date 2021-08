BMW S 1000 RR Isle of Man Edition: prezzo da record per un modello unico

Per acquistare uno dei 50 esemplari della nuova BMW S 1000 RR Isle of Man Edition, venduta solamente in Francia, occorrono 33.055 euro, una cifra elevata giustificata dall'esclusività del mezzo

Si chiama S 1000 RR Isle of Man Edition la nuova supersportiva che va ad arricchire ulteriormente il catalogo BMW in fatto di moto che sappiano regalare prestazioni di altissimo diverrò e che, allo stesso tempo, strizzino l’occhio a un design unico (come il prezzo).

BMW S 1000 RR Isle of Man Edition: le caratteristiche

Basta un veloce colpo d’occhio per farsi incantare dalla BMW S 1000 RR Isle of Man Edition. Tutto merito del bellissimo colore verde scuro, preso in prestito dalla BMW M3, che caratterizza la livrea. Ma in realtà c’è tanto altro a impreziosirla. Partiamo dallo scarico Akrapovic che regala un sound inconfondibile al motore quattro cilindri in linea (capace di erogare una potenza massima di 207 cavalli). E cosa dire dei cerchi forgiati verniciati in color rame? Una volta accesa si può anche apprezzare la particolare tonalità dei proiettori full-LED con un tono di giallo che richiama il mondo dell’Endurance. Su una moto di questo genere ogni dettaglio è curato con la massima attenzione e anche la scelta dei materiali fa la differenza.

I tecnici di BMW sono andati sul sicuro optando per tantissime parti in carbonio. La catena è M endurance così come è marchiato M anche il forcellone. Tanta qualità ha un prezzo alla portata di pochi: per acquistare uno dei 50 esemplari della nuova BMW S 1000 RR Isle of Man Edition, infatti, occorrono 33.055 euro (la versione standard costa 19.800 euro) e soprattutto dovrete per forza rivolgervi a un concessionario in Francia, unico paese, per il momento, che l’ha in distribuzione.