BMW Vision DC Roadster la prima moto elettrica della casa dell’elica

Bmw Vision DC Roadster adotta quello che è a tutti gli effetti un propulsore boxer, in linea di continuità coi modelli che hanno fatto la storia della casa tedesca. L'uscita è prevista nel 2021

Si chiama Vision DC Roadster ed è la prima moto elettrica di Bmw, con una particolarità che di per sé la rende già unica: non avrà solo un motore a zero emissioni, ma sarà addirittura un motore boxer.

BMW Vision DC Roadster: com’è fatta

BMW Vision DC Roadster è – ovviamente – priva di serbatoio del carburante e al suo posto trova posto una struttura tubolare piatta e finemente lavorata che integra la sella in una forma moderna, dando così alla moto il tipico stile da roadster. La batteria, posiziona al centro di un apposito telaio fresato in alluminio, è sta montata verticalmente e orientata in maniera longitudinale. Il raffreddamento è affidato a due elementi laterali sporgono con nervature di raffreddamento e ventilatori integrati. Gli elementi di raffreddamento richiamano la leggera inclinazione in avanti della sagoma della batteria. Quando si avvia il motore elettrico, gli elementi di raffreddamento si spostano leggermente, indicando che la moto è pronta per partire. A livello estetico, la moto spicca per il massiccio impiego di materiali high tech come la fibra di carbonio e l’alluminio, che oltre che riducono il peso complessivo, conferiscono alla BMW Motorrad Vision DC Roadster un aspetto decisamente moderno. La Forcella è duolever, mentre i pneumatici Metzeler sono stati realizzati appositamente per questo speciale modello.

“La Vision DC Roadster mostra la capacità di BMW di mantenere l’identità e l’iconicità di BMW Motorrad e allo stesso tempo di presentare un nuovo entusiasmante tipo di piacere di guida. Chiunque abbia mai guidato una moto sa bene quanto possano essere emozionanti le due ruote anche in versione elettrica. L’elevato livello di coppia consente un’accelerazione mozzafiato. Questa potenza quasi brutale crea un’esperienza completamente nuova di prestazioni“, ha detto Edgar Heinrich, responsabile del design di BMW Motorrad.

BMW Vision DC Roadster: quando arriverà

Tutto tace sul fronte dell’autonomia e del prezzo della BMW Vision DC Roadster che non dovrebbe vedere la luce prima del 2021. occorrerà ancora un po’ di pazienza insomma, ma questa potrebbe essere ripagata alla grande.