Caberg Drift Evo: il nuovo casco sportivo made in Bergamo

un nuovo importante arrivo in casa Caberg: stiamo parlando di Drift Evo si affianca al già conosciuto ed apprezzato modello Drift, alzando ulteriormente lo standard per soddisfare i motociclisti dall’indole più sportiva. Questo casco deriva infatti dall’esperienza del reparto corse e dei piloti dell’azienda bergamasca, che indossano in diverse competizioni versioni grafiche del tutto originali del Drift Evo.

C’è Caberg Drift diventa Evo

La calotta del Caberg Drift Evo è prodotta in due misure (piccola per le taglie dalla XS alla M e grande per le taglie dalla L alla XXL) e abbinata a interni dallo spirito innovativo ed è in grado di offrire un perfetto equilibrio tra comfort e ingombro. Lo spoiler posteriore conferisce un design aggressivo, migliora l’aerodinamica alle velocità più alte e riduce le turbolenze e la rumorosità. Gli interni adottano inoltre un guanciale di nuova generazione, che conferisce una calzata ancora più avvolgente e precisa; su richiesta gli interni possono essere sostituiti con quelli della taglia superiore o inferiore, consentendo così una personalizzazione perfetta. Drift Evo è dotato di un meccanismo visiera a sgancio rapido che regola automaticamente la posizione della visiera per una perfetta aderenza con la bordatura della nestra. Grazie al doppio movimento a molle del meccanismo visiera non sarà più necessaria la regolazione manuale dello stesso per evitare in ltrazioni di acqua o di aria tra visiera e bordatura.

Sul lato sinistro del meccanismo visiera è posizionata una leva che permette di bloccarla ad una distanza dalla bordatura di circa 0.5cm per evitare o eliminare la condensa che viene assorbita in modo e cace dal vento durante la circolazione; permette inoltre di avere un flusso d’aria sul viso direzionato in modo da non dare fastidio nemmeno alle velocità più alte. La leva di blocco esclude la possibilità che la visiera si apra durante la marcia o durante una caduta. Drift Evo è dotato di visiera antigraffio con lente Pinlock Max Vision per evitare l’appannamento; la presenza del visierino parasole DVT (Double Visor Tech), facilmente manovrabile anche con i guanti attraverso una leva laterale, permette di guidare sempre nelle migliori condizioni di luce.

La presa d’aria posizionata sulla mentoniera convoglia l’aria sulla superficie interna della visiera evitando la formazione di condensa. Le prese d’aria superiori, attraverso un avanzato sistema di canalizzazioni nella calotta in polistirolo, garantiscono un’ottima ventilazione, grazie anche all’estrattore posteriore che permette il de usso dell’aria calda e viziata. Il casco viene offerto nelle due versioni monocolore Bianco lucido e Nero opaco e nelle versioni grafiche Integra, Gama, Vertical e Storm. Drift Evo può essere equipaggiato dal nuovo comunicatore Caberg Just Speak Evo.