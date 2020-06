Caberg, due novità post lockdown: Horus e Flyon

Caberg Horus ̀è il nuovo casco apribile pensato sia per il touring ma anche per l’utilizzo urbano grazie alla doppia omologazione P/J, mentre Flyon è un jet di realizzato per viaggaire in sicurezza in un contesto urbano ma anche extra urbano

Il peggio è alle spalle? Non siamo né dottori né virologi, ma la sensazione che abbiamo muovendoci per strada, venendo in contatto con addetti del settore e gente comune, è che ci sia tanta voglia di ripartire dopo l’emergenza Covid-19, magari tornando a fare cose normali come un semplice giro in moto. Un’azienda che in questo periodo ha “tenuto botta”, come si dice in questi casi, è Caberg (acronimo di CAschi BERGamo). Il brand bergamasco propone due interessanti novità per tutti coloro che la fase della ripartenza la affronteranno sulle due ruote: Horus e Flyon.

Caberg Horus: l’apribile per tutte le occasioni

Horus è il nuovo casco apribile Caberg pensato sia per il touring ma anche per l’utilizzo urbano grazie alla doppia omologazione P/J che permette l’utilizzo sia con mentoniera aperta sia con mentoniera chiusa. Grazie al punto di rotazione della mentoniera diverso da quello della visiera, la mentoniera dell’Horus rimane sempre vicina e compatta alla calotta limitando l’effetto vela quando ci circola con mentoniera sollevata. Il casco di caratterizza per il suo design elegante e le ricche dotazioni tecniche. L’ampia visiera Panoramic Ultra-Wide Visor, già utilizzata sull’apribile top di gamma Levo, è stata molto apprezzata dai motociclisti perché offre un campo di visione tra i più ampi della sua categoria garantendo un apertura frontale pari a 82° consentendo al motociclista di essere completamente immerso nell’ambiente che lo circonda e diminuendo notevolmente tutti i movimenti della testa necessari per tenere sotto controllo le informazioni presenti ad esempio sul cruscotto moto e GPS senza mai perdere di vista la strada davanti a sé.

Horus, inoltre, è dotato di serie della lente antiappannante Pinlock Max Vision e della visiera parasole integrata Double Visor Tech, facile da manovrare anche con i guanti grazie al comodo comando posto sul lato sinistro del casco. Il sistema di ventilazione è composto da una presa d’aria regolabile sul mento, una grande presa d’aria superiore regolabile e da due estrattori d’aria posti sul retro del caso che grazie ai canali presenti nella calotta interna ed ai tessuti traspiranti utilizzati per gli interni del casco, completamente amovibili e lavabili, garantiscono un ottimo comfort in qualsiasi condizione climatica. Grazie agli spazi presenti nella calotta interna per gli speaker e al aggancio per il microfono, Horus può essere facilmente equipaggiato con il nuovo comunicatore Bluetooth di Caberg, Just Speak Evo ma anche con i comunicatori già presenti sul mercato. Horus è disponibile nelle versioni monocolore nero opaco, bianco metallizzato e blue opaco oltre alla versione grafica Scout offerta in tre combinazioni cromatiche, Nero opaco/Giallo uo/Antracite/Silver, Nero opaco/Rosso/Antracite/Silver e Bianco metallizzato/Rosso/Blu/Azzurro. Il prezzo suggerito è a partire da 249.99 euro IVA inclusa. Scoprite la gamma completa vistando: https://www.caberg.it/caschi/apribili/horus

Caberg Flyon: il casco jet per l’utilizzo urbano ed extra urbano

Flyon è il nuovo jet di Caberg pensato sia per l’utilizzo urbano ma anche extra urbano. La qualità dei materiali utilizzati e le caratteristiche di questo jet permettono di godersi lunghe passeggiate anche con motociclette di media/grossa cilindrata senza dover rimpiangere le caratteristiche di un casco integrale o apribile. Le caratteristiche principali del Flyon sono l’ampia visiera esterna dotata di sistema di blocco posto sulla sinistra per evitare aperture accidentali, la lente antippannante Pinlock di serie, la visiera parasole integrata facile da utilizzare grazie al cursore posto sulla sinistra del casco e un sistema di ventilazione straordinario che attraverso le due prese d’aria superiori e all’estrattore d’aria posteriore garantisce un ottimo ricircolo di aria anche nei periodi più caldi. Anche Flyon può facilmente essere equipaggiato con il comunicatore Caberg Caberg, Just Speak o con altro comunicatore in commercio, facendo di questo modello un prodotto moderno capace di accontentare il Touring più esigente ma anche gli spostamenti urbani di tutti i giorni.

Flyon, inoltre, è prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. La calotte è realizzata in Fibre composite ma viene anche o erta una versione con calotta realizzata in bra di Carbonio con finitura lucida (Flyon Carbon) Gli interni sono completamente removibili e lavabili realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Il cinturino di ritenzione è dotato di fibbia micrometrica di facile regolazione, inoltre è presente l’anello di acciaio per assicurare il casco alla motocicletta. Flyon è disponibile nelle versioni monocolore, Nero opaco, Bianco lucido e Blu opaco Yama, mentre la versione grafica Bakari è disponibile in tre combinazioni cromatiche, Nero opaco/Giallo fluo, Antracite opaco/Nero e Bianco/argento/colori BMW e nella versione con finitura lucida e calotta completamente in carbonio, Flyon Carbon. Il prezzo suggerito è a partire da 239.99 euro IVA inclusa. del Flyon è 239.99€Scopri la gamma completa vistando: https://www.caberg.it/caschi/jet/flyon