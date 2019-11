Caschi e gilet: le novità AGV e Dainese per EICMA 2019

Dainese porta a EICMA Smart Jacket, il gilet airbag leggero e versatile, mentre AGV presenterà K6 e l’inedito Pista GP RR, l’evoluzione del casco racing top di gamma AGV

AGV sbarcherà a EICM col nuovissimo K6, il casco stradale AGV adatto ad ogni uso, ma darà anche l’opportunità di scoprire l’inedito Pista GP RR, l’evoluzione del casco racing top di gamma AGV, lo stesso utilizzato dai piloti del Mondiale, che ha ricevuto la stringente omologazione FIM. Dainese, invece, presenterà in anteprima Smart Jacket, il gilet airbag leggero e versatile con tecnologia D-air, adatto ad ogni utilizzo e ad ogni motociclista.

Tutte le novità di AGV e Dainese per EICMA 2019

Sono davvero tante e interessanti le novità che AGV e Dainese porteranno a EICMA 2019. La prima è AGV K6, invece, è un casco stradale comodo e versatile, perfetto per ogni uso, ogni moto e ogni motociclista. Grazie all’utilizzo di tecnologie derivate dal Pista GP R, il casco AGV del motomondiale, K6 combina il massimo della sicurezza con un peso statico e dinamico unico, per un superiore comfort di marcia. Ogni dettaglio di K6 è studiato per offrire il più alto livello di protezione e per dare la confidenza di esprimersi al meglio in ogni situazione, in totale comfort e sicurezza. La perfezione dell’ossessione prende forma con Pista GP RR, il casco AGV in cui ogni particolare è progettato per una performance fuori scala. La ricerca di materiali pregiati e soluzioni tecnologiche inedite portano ad un livello di protezione superiore, lo stesso garantito ai piloti di MotoGP secondo la stringente omologazione FIM, mentre i dettagli determinano la perfezione in termini di aerodinamica, stabilità e comfort, per dare al pilota una confidenza e una consapevolezza assoluta.

Dainese Smart Jacket, il nuovo gilet airbag che offre la protezione della più avanzata tecnologia D-air in un capo versatile, adatto ad ogni motociclista e per tutti i tipi di utilizzo su strada. Disponibile in versione uomo e donna, può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca e outfit senza richiedere alcun tipo di connessione con la moto. La centralina elettronica analizza i dati 1.000 volte al secondo e rileva eventuali situazioni di pericolo, oggi anche nel caso di un impatto a veicolo fermo, per attivare il sistema solo quando necessario. Grazie alla struttura brevettata con microfilamenti interni, il sacco airbag – lo Shield – si gonfia in maniera omogenea e controllata lungo tutta la superficie, creando un vero e proprio scudo che avvolge il corpo e garantisce la protezione necessaria. Lo Shield copre il busto e la schiena ed offre una protezione pari a quella di 7 paraschiena di livello 1, pur senza avere al suo interno alcun protettore rigido: il risultato è un capo estremamente leggero e pratico, che, una volta scesi dalla moto, può essere comodamente ripiegato e riposto in una borsa laterale, un bauletto o nello zaino.