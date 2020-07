Cash for Carbon: il programma di risparmio pensato da Zero Motorcycles

Attraverso il programma Cash for Carbon, Zero Motorcycles offrirà, fino al 15 agosto, un bonus di 1.000 euro per l'acquisto delle due novità della casa californiano, la SR/F e la SR/S

Zero Motorcycles, il brand californiano nato nel 2006 che ha legato la sua notorietà alla produzione di modelli completamente elettrici, ha annunciato il ritorno di Cash for Carbon, un programma di incentivi per l’acquisto di una moto elettrica che in passato aveva dato soddisfazioni al gruppo.

Cash for Carbon: cosa prevede l’offerta

L’emergenza Covid-19 ha riscritto molte regole della nostra società e anche la mobilità tradizionale è stata costretta ad adeguarsi. In tempi di distanziamento sociale, le moto sono una validissima alternativa ai mezzi pubblici e il mondo delle due ruote elettriche sta cavalcando l’onda. Zero Motorcycles, attraverso il programma Cash for Carbon, punta ad avvicinare quei biker che sognano di guidare una moto a emissioni zero. Nel dettaglio, attraverso Cash for Carbon, Zero offrirà, fino al 15 agosto, un bonus di 1.000 euro per l’acquisto delle due novità della casa: la SR/F e la SR/S. Oltre all’offerta Zero, i motociclisti potranno anche beneficiare dei diversi incentivi statali, regionali, provinciali e municipali a oggi in vigore (ecobonus statale, bonus municipale della città di Milano, bonus provinciale della provincia di Bolzano) con un risparmio che può arrivare fino 7.000 euro.

“Gli apprezzamenti ricevuti dalla stampa e dai clienti durante la presentazione e i test ride dei nuovi modelli SR/F nel 2019 e SR/S nel febbraio di quest’anno, ci fanno pensare di aver realizzato qualcosa di importante. Sicuramente abbiamo accorciato le distanze rispetto a una moto tradizionale; le performance e l’intelligenza di queste due elettriche non hanno nulla da invidiare alle migliori moto presenti oggi sul mercato. L’avvento del Covid-19 ha portato a un maggiore apprezzamento verso modelli di mobilità sostenibili e in grado di rispettare il distanziamento sociale, spingendo i governi nazionali e locali a focalizzare l’attenzione sui veicoli green. Per aiutare e semplificare la transizione all’elettrico abbiamo deciso di fare anche noi la nostra parte concedendo per un periodo limitato di tempo, in aggiunta agli incentivi locali, un extra sconto di 1.000 euro sull’acquisto dei nostri due modelli di punta: la SR/F e la SR/S. Ci auguriamo che questo possa essere apprezzato da chi sta valutando l’acquisto di una moto Zero“, ha detto Umberto Uccelli, VP and Managing Director Zero Motorcycles EMEA.