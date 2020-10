CF Moto 1250 TR-G: la tourer made in China ma con motore KTM

CF Moto 1250 TR-G è frutto della collaborazione tra CF Moto e KTM. Il motore eroga una potenza di 140 cavalli e la dotazione di serie è di tutto rispetto. Nel 2021 arriverà sul mercato orientale, chissà se la vedremo anche sulle strade europee

Le moto made in China stanno diventando un fattore sempre più importante nel mercato delle due ruote e il fatto di essere prodotte in oriente non significa (quasi) più che la produzione sia di bassa qualità. Spesso, infatti, i progetti, anche se non troppo originali, presentano soluzioni e componentistica di buon livello, come la CF Moto 1250 TR-G di cui parleremo qui.

CF Moto 1250 TR-G: le caratteristiche

CF Moto 1250 TR-G è stata presentata al Seventeenth China International Motorcycle Exhibition. La moto sarà, a tutti gli effetti, una sorta di ammiraglia di CF Moto che da alcuni anni collabora con KTM. Quella che arriverà sul mercato è la versione civile del in dotazione alla polizia cinese. La 1250 TR-G monta un motore da 1.279 cc in grado di erogare una potenza massima di 140 cavalli. La ciclistica prevede un telaio in acciaio e ruote da 17 pollici (120/70 e 190/55), sospensioni WP e impianto frenante Brembo con pinze anteriore ad attacco radiale.

Di tutto rispetto la dotazione di serie, che comprendere borse laterali e top-case ad apertura elettrica, fari full LED, parabrezza regolabile elettricamente, schermo TFT da 12,3 pollici per la gestione delle informazioni, impianto audio con altoparlanti JBL, sella e manopole riscaldabili e controllo di trazione regolabile. Non è stato comunicato il peso ufficiale, ma la moto della polizia sfiora i 300 kg. Ignoto anche il suo prezzo, ma per vederla in vendita non si dovrà aspettare molto: il suo arrivo nel mercato asiatico è previsto per i primi mesi del 2021, chissà se la vedremo anche sulle strade europee.