CF Moto 700CL-X: presentata a EICMA la nuova classic di media cilindrata

Il design della CF Moto 700CL-X è un ponte ideale tra passato e presente. Il suo aspetto vintage conferisce un'aria da café racer molto modaiola, ma senza trascura niente in fatto di tecnologia. Ricca la gamma di accessori per una personalizzazione totale

Durante i giorni di EICMA, CF Moto ha presentato la 700CL-X, una moto con richiami al mondo delle classic che però non trascura niente in fatto di tecnologia. Tra gli elementi vintage spiccano il faro rotondo come gli indicatori di direzione, gli specchietti retrovisori, la forma del serbatoio e lo stile della sella. La CF Moto 700CL-X ha un telaio che pesa appena 16,5 kg e il forcellone 6,7 ​​kg. I pneumatici standard che offrono un’aderenza eccezionale, mentre il sistema di sospensioni regolabile e una frenata decisa e sicura ottimizzano il confort di viaggio in ogni condizione stradale. La 700CL-X dispone di numerosi per una personalizzazione della moto.

CF Moto 700CL-X: stile di design

Il design della CF Moto 700CL-X è un ponte ideale tra passato e presente. Il suo aspetto vintage conferisce un’aria da café racer molto modaiola. Da notare ci sono i fari e il contagiri rotondi con LED cromati, il telaio a traliccio, il serbatoio in acciaio con finitura opaca e la sella in stile retrò dietro cui spicca il fanale posteriore con una forma a “H” davvero originale. Il logo “X” inciso sul serbatoio è subito visibile e serve ad affermare la personalità della moto. La 700CL-X possiede un innovativo sistema di illuminazione che si accende / spegne automaticamente in base alla luminosità dell’ambiente. Il quadro strumenti ha un’aria retrò, ma ospita uno schermo LCD retrò tutto nuovo con un diametro della superficie di 75 mm.

Il motore bicilindrico in linea raffreddato ad acqua ha una cilindrata di 692cc, è dotato di acceleratore elettronico e frizione scorrevole. Il sistema di aspirazione ottimizzato migliora l’efficienza e aumenta la potenza massima fino a 75 cv. La 700CL-X è dotata di una porta di ricarica USB sotto il sedile, che consente al motociclista di caricare dispositivi elettronici. In caso del motore, la modalità Limp Home permetterà al pilota du guidare a una velocità di sicurezza limitata senza correre il rischio di essere lasciato sulla strada. Il Cruise control è una chicca da moto di livello superiore. La 700CL-X è proposta in tre versioni, Heritga, Adventure E Sport, ciascuna con il suo stile e dettagli dedicati.