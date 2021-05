CF Moto fa il suo debutto sul mercato italiano

CF Moto debutterà in Italia con ben cinque modelli: due naked da 650 e 300 cc, un'adventure da 650 cc, una tourer 650 cc e una scrambler con motore bicilindrico da 700 cc. Le moto saranno disponibili da giugno

CF Moto, dopo l’ingresso in altri mercati internazionali delle due ruote, fa il suo debutto anche in quello italiano grazie a Gruppo Padana Sviluppo, società che vanta una rete di circa mille rivenditori ufficiali e altrettante officine autorizzate dislocati sull’intero territorio nazionale.

Presentata la gamma CF Moto

Anche in Italia CF Moto manterrà fede alla propria filosofia, cercare di unire qualità costruttiva a prezzi alla portata di tutti. CF Moto nasce nel 1989 ad Hangzhou come produttore di motocicli e ATV. Ad oggi è un leading brand solo in Cina anche grazie a uno stabilimento di oltre 100.000 metri quadri e che le permette di produrre moto distribuite in più di 100 paesi e regioni. La collaborazione tecnica con KTM ha permesso di milgiorare anche le caratteristiche tecniche. Questa evoluzione ho portato all’adozione di piccoli ma importanti dettagli che sicuramente saranno apprezzati dai fruitori nostrani, come ad esempio le cuciture della sella o l’utilizzo del logo su carter e serbatoio trasmettono un’attenzione al particolare che è portavoce di un prodotto di qualità superiore.

Il brand debutterà in Italia con ben cinque modelli, capaci di soddisfare le esigenze più disparate: le due naked da 650 e 300 cc per i più grintosi e sportivi, una adventure da 650 cc per chi vuole viaggiare con stile e divertirsi in fuori strada e un’accessoriata tourer 650 cc. Per finire una moderna scrambler con motore bicilindrico da 700 cc che sarà disponibile nelle declinazioni Adventure, Sport e Heritage. La distribuzione per l’Italia delle due ruote CF Moto è affidata al Gruppo Padana Sviluppo, che già si occupa di importazione e commercializzazione dei veicoli Kymco, Lifan Moto e Voge. Le moto 300NK, 650NK, 650MT e 650GT saranno disponibili presso i concessionari da metà giugno 2021.