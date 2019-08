“Ciapa i crossabili”, una lotteria benefica ricca di premi

L’appuntamento con Mattia Cattapan e con il suo progetto di Mototerapia è per mercoledì 25 settembre dalle ore 19.30, a Milano presso MotoSplash. Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente investito per i progetti a favore dei ragazzi colpiti da disabilità

Ciapa i crossabili: chi di voi è di Milano e dintorni e conosce “Giamba” Panigada e la sua associazione Ciapa la Moto saprà bene che le tante iniziative organizzate ruotano intorno alla passione per le due ruote, ma spesso anche nella direzione di eventi di beneficenza. Uno di questi riguarda proprio Mattia Cattapan, che nel marzo 2013 ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Durante una gara di enduro, ha infatti perso il controllo della moto, procurandosi la frattura della quarta e della quinta vertebra dorsale, con una lesione midollare che gli ha fatto perdere l’uso delle gambe. Mattia non si è però perso d’animo, ha reagito ed è risalito in moto. Non solo, ha poi fondato un’associazione, i “CROSSabili”, per aiutare chi, come lui, si trova in questa situazione a seguito di un incidente o abbia una disabilità e voglia rimettersi in gioco e sorridere alla vita.

Presso l’associazione Ciapa la Moto, a Milano in via Gardone 22, mercoledì 25 settembre alle ore 19.30 i terrà una lotteria benefica, il cui ricavato andrà proprio a favore dell’iniziativa di Mattia. Ricordiamo che sono tanti gli ambiti dei progetti seguiti da CROSSabili. Nello specifico:

‐ SOS ABILI, per regalare emozioni e tanti sorrisi per motivare a reagire, con iniziative quali “Metto in Moto il Sorriso”, “Sorrisi in Corsia” e “Cfterapia”.

‐ CROSSABILI PER TUTTI, per far conoscere il mondo della disabilità e favorire l’inclusione.

‐ CROSSABILI NO LIMIT, per creare attività che migliorino concretamente l’autonomia delle persone disabili.

‐ CROSSABILI IN TOUR, a favore di interventi per rendere le città accessibili, inclusi i mezzi di trasporto.

‐ SPORT, per far praticare lo sport per potenziare il benessere fisico e mentale.

‐ IL PROGETTO CFTERAPIA, un connubio perfetto dove la passione per i motori si unisce con il regalare emozioni.