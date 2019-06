Clusone ospita la Red Bull Epic Rise 2019

La Red Bull Epic Rise è in programma sabato 22 giugno ed è inserita all'interno del Motor Party, una grande festa per tutti gli appassionati dell’off-road e del mondo dei motori

Sabato 22 giugno, il paese di Clusone, in provincia di Bergamo, sarà la sede di un vento davvero particolare: la Red Bull Epic Rise, l’esilarante gara tra motorini truccati condotti a folle velocità verso l’irraggiungibile cima della salita “Pic del Truna”.

Red Bull Epic Rise: un evento tra motori e risate

La Red Bull Epic Rise si svolgerà all’interno del Motor Party, una grande festa per tutti gli appassionati dell’off-road e del mondo dei motori, dove a partire dalle 18 i piloti più bizzarri della Penisola si contenderanno il titolo di “Epic Rider”, divisi in tre categorie, premiate dal partner tecnico Polini: la classe Truccati, dedicata ai moped che mantengono il telaio originale con un massimo di 75 cc, monocilindrici e a frizione automatica, la categoria Proto, per i piloti più estrosi che desiderano esprimere al massimo la propria inventiva gareggiando in sella a motorini creati ex novo artigianalmente con una cilindrata massima di 100cc e la classe Stock, per mezzi con telaio e ciclistica autentici, monocilindrici e a frizione automatica (non oltre 65cc). Ad assistere alla sfilata dei piloti, tra scivolate epiche e risate, sul seggio dei giurati lo youtuber Luca Salvadori, Valentina Pegorer e il giornalista Roberto Parodi, che assegneranno due riconoscimenti speciali: quello destinato alla prima classificata donna e il tanto bramato “Epic Moped”, consegnato a chi si distinguerà per creatività, singolarità del mezzo e stile del conducente.