Con Vent si derapa a EICMA 2019

Vent, che nel 2017 ha raccolto l'eredità di HM Moto, produce di moto 50cc e 125cc nel segmento fuoristrada nel moderno stabilimento di Introbio, in Valsassina

A EICMA 2019 fa tappa un marchio giovane: Vent. La sua storia è recente: La società nasce, infatti, nell’ottobre del 2017 acquisendo il patrimonio tecnico, di conoscenze e di valori di HM Moto, con l’obiettivo di continuare la produzione di moto 50cc e 125cc nel segmento fuoristrada, ampliando però il proprio orizzonte verso settori innovativi nel mondo delle due ruote.

La proposta di Vent si derapa a EICMA 2019

EICMA 2019 segna un nuovo importante passo in avanti per Vent, che oggi opera nel moderno stabilimento di Introbio, in Valsassina (circa 6.000 mq suddiviso su 4 livelli comprendente 1.500 mq di magazzino produzione, 1.500 mq dedicati alle linee di produzione, 1.000 mq di magazzino spedizioni, 500 mq di magazzino ricambi, 800 mq dedicati agli uffici con area interattiva per i Concessionari e 500 mq per la ricerca e sviluppo), producendo la propria gamma moto 2 e 4 tempi, dedicata ai più giovani. Oltre alle novità tecnico-stilistiche previste per i modelli 2020, Vent svela, in anteprima assoluta, un concept rivoluzionario che segna il suo esordio ufficiale nel mondo delle e-bike. Un segno di modernità e visione lungimirante verso un mercato in costante evoluzione, accompagnato anche dall’introduzione del nuovo logotipo, già parte della Brand Identity. Il DNA racing non mente e si tramanda con sempre maggiore brio nelle attività di Vent, che ha deciso di puntare ai giovani che ambiscono ad avvicinarsi all’attività sportiva con il supporto tecnico di una Casa motociclistica. In evidenza per la prossima stagione, la 2^ edizione del Trofeo Derapage 85cc – organizzato in concomitanza con la Polini Italian Cup -, oltre ai Campionati Italiani MiniEnduro, Under 23 e Cadetti 50. Ricordiamo che Vent, con il giovane pilota Daniele Del Bono, ha da poco conquistato il Campionato Italiano Cadetti 50.

La gamma moto Vent, si compone oggi di nove modelli Motard ed Enduro da 50cc e 125cc. L’organizzazione del trofeo monomarca e, soprattutto, la partecipazione a competizioni enduro di carattere internazionale nella stagione 2019, hanno permesso a VENVentT di trasferire parte delle soluzioni tecniche utilizzate sulle moto da gara, anche sui modelli di serie destinati al pubblico. Il focus si è rivolto, in particolare, ai modelli RR con telaio in alluminio, che rappresentano, senza dubbio, il top di gamma per gli appassionati di fuoristrada. Diverse anche le novità stilistiche che accompagneranno, in particolare, i modelli Baja 50 e 125 RR, Derapage 50 e 125 RR. La motard Derapage 125 RR si presenta con un look decisamente rinnovato, ancora più filante nel posteriore grazie al posizionamento dello scarico sotto motore. L’enduro Baja 125 RR accoglie le sospensioni in arrivo dalla versione racing 2019, posizionandosi di diritto tra i modelli di punta della gamma. Per entrambi modelli 125 RR, è stato garantito un miglioramento della sicurezza attiva, grazie alla riduzione dei pesi delle masse non sospese.

Anche le due “piccole” RR di Introbio acquisiscono migliorie tecniche e di stile, che le rendono sempre più accattivanti e pronte soddisfare la richiesta e il gusto dei giovanissimi.

LDV500 è il prototipo realizzato per celebrare ilcinquecentesimo della scomparsa di Leonardo Da Vinci. Vent ha dedicato al genio italico il primo concept che segna l’ingresso del marchio nel mondo delle e-bike. Un progetto che vede nella LDV500 il primo tassello per portare nel mondo del ciclismo l’esperienza, le conoscenze e il patrimonio tecnico maturate da VENT in 30 anni di storia nel settore motociclistico.