Il nuovo Honda Forza 750 arriva entro il 2021

Honda Forza 750 è l'erede designato di Integra 750. Monterà un motore bicilindrico parallelo da 58,6 CV con cambio DCT, acceleratore Throttle By Wire e quattro Riding Mode. Nuovi i cerchi e l'impianto frenante, mentre il sottosella è più capiente

Il 2021 sarà un anno molto ricco per il reparto moto di Honda. Tra i modelli più attesi c’è, senza dubbio, il Forza 750, maxi scooter che si giocherà una buona fetta di mercato con altri concorrenti provenienti da est, TMax su tutti. Scopriamone le caratteristiche.

Honda Forza 750: le caratteristiche tecniche

Honda Forza 750 arriverà sul mercato con un carico di responsabilità e novità. Responsabilità perché prenderà il fatto di un altro maxi scooter, l’Integra 750, mentre le novità riguardano tantissimi aspetti tecnici ed estetici. Per quanto riguarda il motore, è stato scelto un propulsore bicilindrico parallelo capace di erogare una potenza di 58,6 CV e acceleratore Throttle By Wire e quattro Riding Mode (tre di fabbrica chiamati Standard, Sport, Rain e uno personalizzabile denominato User). Il controllo di trazione HSTC (acronimo di Honda Selectable Torque Control) interviene su tre livelli mentre il cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission) è a sei rapporti è dotato di programmi di cambio automatico integrati con i Riding Mode.

Interessanti anche le scelte fatte per quanto riguarda la ciclistica. Honda Forza 750 adotta un telaio tubolare in acciaio e nuova forcella rovesciata Showa SFF da 41 mm, mentre al posteriore è presente una sospensione Pro-link. I cerchi sono in lega leggera da 17 pollici davanti e da 15 dietro con pneumatici 120/70 e 160/60. L’impianto frenante è stato rivisto ed è composto due dischi da 310 mm di diametro con pinze a quattro pistoncini ad attacco radiale davanti e disco da 240 mm di diametro e pinza a un pistoncino dietro.

Il fatto di avere ruote più piccole rispetto all’Integra permette di avere un vano sottosella maggiore. La capacità è ora di 22 litri e può contenere un casco integrale. È dotato, inoltre, di presa di ricarica USB. Il cruscotto TFT a colori è da 5 pollici e lavora assieme al sistema i connettività per smartphone Honda Smartphone Voice Control System che permette di gestire in maniera semplice e sicura chiamate, messaggi, musica e navigazione. Lo scooter è disponibile nelle colorazioni Jeans Blue Metallic, Candy Chromosphere Red, Matt Beta Silver Metallic e Graphite Black. Ricco anche il pacchetto di accessori, che prevede borse laterali, manopole riscaldabili, deflettori aerodinamici superiori e inferiori, copertina per le gambe, portapacchi posteriore e smart Top-Box. L’arrivo di Honda Forza 750 è previsto tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ma non è ancor astato comunicato il prezzo d’acquisto.