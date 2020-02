Custom Rumble: aperte le votazioni per la custom Scrambler Ducati più bella

Al concorso Custom Rumble parteciperanno 74 moto divise in cinque categorie. Le finaliste si giocheranno il titolo il 23 maggio 2020 al “Bike Shed London 2020" uno degli eventi di riferimento in Europa per tutti gli appassionati della cultura motociclistica custom e post-heritage

Torna l’appuntamento con Custom Rumble, il concorso che che, ogni due anni, premia lo Scrambler customizzato più bello tramite una votazione rigorosamente online che avviene sul sito del brand.

Custom Rumble: sfilano le Scrambler Ducati più belle

Il concorso Custom Rumble, che ha chiuso le iscrizioni a dicembre 2019, ha totalizzato 74 moto completate, divise nelle cinque categorie rinnovate in occasione della terza edizione. Per lasciare libero spazio alla reinterpretazione e alla creatività, ogni customizzatore ha potuto scegliere tra quatto categorie dedicate a Scrambler 800 e Sixty2 e una specifica per lo Scrambler 1100. Le categorie sono Rocker, moto ispirate alla cultura delle leggendarie café racer che negli anni ’60 hanno dato vita a una vera e propria rivoluzione nel mondo delle due ruote; Cut-down; moto in stile bobber in cui ogni elemento non strettamente necessario viene eliminato per un look essenziale; All-Terrain, scrambler in stile enduro, perfetta per ogni terreno ed equipaggiata con componenti di ispirazione off-road; Outsider, pensata per coloro che non vogliono limitarsi a una categoria ma dare libero sfogo alla propria creatività e Bully, la categoria speciale dedicata allo Scrambler 1100, senza alcun vincolo sulla tipologia di moto o di stile.

Gli utenti del sito possono votare la loro moto preferita entro il 15 marzo 2020, determinando così le cinque finaliste che il 23 maggio 2020 voleranno al Bike Shed London 2020, uno degli eventi di riferimento in Europa per tutti gli appassionati della cultura motociclistica custom e post-heritage, che si svolge a Londra dal 22 al 24 maggio, nella suggestiva location del Tobacco Dock, per la finale. Il premio alla migliore custom Scrambler sarà assegnato da una giuria di esperti.