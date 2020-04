Dal Giappone il kit per trasformare una Kawasaki Z 125 Pro in una Ninja H2

Il kit per costruire la Kawasaki h2 125 è stato ideato dalla concessionaria Pleasure Mc e messo in vendita al prezzo non proprio popolare di quasi 11.000 euro

La potenza è un fattore sempre molto importante quando si valuta l’acquisto di una moto, specie se sportiva, ma a 16 anni si deve imparare a calibrare i propri desideri con quel che sono i limiti di legge. Per sognare in grande, però, dal Giappone arriva una soluzione originale, la Kawasaki h2 125, un kit che permette di trasformare una Z 125 Pro in una replica (estetica) della Ninja H2.

Kawasaki h2 125: la mini hyersport

In Giappone, infatti, è stata creata una una replica in scala ridotta della Kawasaki Ninja H2. Il progetto è formato da Pleasure Mc, un concessionario che ha sede nei dintorni di Nagoya, che costruisce e vende un kit estetico fatto di una quaranta pezzi che permette di trasformare una Kawasaki Z 125 Pro in una Ninja H2. I componenti in vetroresina permettono di ricreare una replica della potentissima hyersport giapponese. La replica è fedele in ogni dettaglio e per questo sono stati creati pezzi come un finto compressore centrifugo, un’imitazione del telaio a traliccio o il doppio scarico laterale che, però, non hanno alcuni utilità dal punto di vista pratico. In comune, la H2 (vale a dire l’originale) e l’h2 (la replica, spinta da un motore monocilindrico Sohc a quattro tempi con raffreddamento ad aria, con una potenza di circa 10 cavalli) hanno i semimanubri e gli specchietti. Se il progetto è alquanto orinale, anche il prezzo non passa inosservato. Il kit, infatti, costa quasi 11.000 euro a cui ne devono essere aggiunti 1.700 in più per avere una colorazione particolare. Forse forse, conviene aspettare di essere in età da H2, ma si sa che sognare non costa nulla.