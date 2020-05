Dalla Cina con furore, Voge arriva in Italia

La gamma di motociclette Voge si compone di cinque modelli: le due naked Brivido disponibili nelle versioni 300R e 500R, le due adventure Valico nelle versioni 300DS e 500DS e una classic, la Trofeo per ora disponibile nella versione 300AC

Dopo lo sbarco sui mercati francese e spagnolo, fa il suo ingresso anche nel mercato italiano Voge, il premium brand del gruppo Loncin Motorcycle. Voge intende portare nel nostro paese la propria filosofia, contraddistinta da design avanzato e alta qualità, ma a prezzo competitivo.

Voge cala il pokerissimo

Dopo il preview in occasione di EICMA 2019, i numerosi e appassionati bikers italiani potranno finalmente toccare con mano le moto di Voge. L’obiettivo ultimo della casa orientale è conquistare la fiducia dei motociclisti italiani affermandosi come brand affidabile, dal carattere unico e capace di realizzare moto distintive, dalle prestazioni elevate e dalla tecnologia più avanzata. La distribuzione per l’Italia è stata affidata a Voge Italia srl, parte di Gruppo Padana Sviluppo, che già cura la commercializzazione di Kymco e Lifan moto.

La gamma di motociclette si compone di cinque modelli: le due naked Brivido disponibili nelle versioni 300R e 500R, le due adventure Valico nelle versioni 300DS e 500DS e una classic, la Trofeo per ora disponibile nella versione 300AC. “È un momento emozionante per noi, che ci apprestiamo a una sfida tanto difficile quanto ambiziosa, conquistare il cuore dei bikers italiani, un popolo di appassionati, molto esigenti. Per questo il nostro impegno è e sarà massimo, così come il risultato a cui puntiamo“, ha dichiarato l’amministratore unico, Stefano Gianotti.