Dalla Malle Mile al Bol d’Or, gli eventi per l’estate 2019 con TomTom

TomTom è al fianco anche dei motociclisti e lo dimostra decidendo di segnalare a tutti gli amanti delle moto i prossimi immancabili eventi estivi, dalla Malle Mile al Bol d’Or, un viaggio attraverso l’Europa in sella alla propria moto per fare festa e vivere avventure mozzafiato in compagnia di migliaia di altri appassionati.

TomTom si fa in due… ruote

Un viaggio su due ruote è già di per sé un’avventura ed è un’attività tutt’altro che solitaria perché i motociclisti condividono un forte legame e un cameratismo che rende la corsa ancora più speciale. TomTom è un convinto sostenitore della libertà dei riders e per far vivere al meglio la loro passione, l’azienda è disposta a segnalare i più importanti eventi in gior per il modo, come la Wheels & Waves a Biarritz, in Francia, oppure la Malle Mile, che si svolge dal 26 al 28 luglio nella splendida Kevington Hall di Londra.

Migliaia di motociclisti si accamperanno nel parco, partecipando a feste, godendosi ottimo cibo, il meglio della scena motociclistica “custom” e, soprattutto, gare motociclistiche oltre ogni limite. Oltre 450 motociclette parteciperanno alla corsa nel weekend: tutti sono invitati a gareggiare su qualsiasi tipo di mezzo a due ruote e nessuno sarà vincitore. Il festival è una vera e propria celebrazione dei bei tempi in moto, presa a cuor leggero e sottolineando il divertimento che le è proprio.

Alla fine di agosto ci sarà l’imbarazzo della scelta tra il weekend Glemseck 101 dal 30 agosto al 1° settembre, oppure gli X-Games di Oslo del 31 agosto, con le leggende del freestyle che si lanciano in trucchi impossibili per sfidare la gravità e per stupire il pubblico dello stadio. Aggiungici lo snowboard, lo sci e persino lo skateboard ed è davvero una giornata spettacolare.

Se si è in sella a una motocicletta costruita prima del 1988 e si è alla ricerca di qualcosa di un po’ più avventuroso, c’è il meraviglioso Rally di Colombres, nel sud della Spagna, l’evento che si tiene ogni anno dal 6 al 13 ottobre, è un vero e proprio must nella lista di ogni appassionato di moto classiche. L’iscrizione è aperta a tutti coloro che soddisfano le condizioni ed è possibile registrarsi all’arrivo a Colombres.

Il Rally offre una settimana di corse giornaliere tra 125 e 250 km attraverso alcuni dei più bei percorsi in Spagna, tra le montagne dei Picos de Europa e il Mar Cantabrico. Grazie al supporto stradale fornito dall’organizzazione per i mezzi più esigenti, si è in mani sicure. Infine, c’è la leggendaria gara di endurance 24 ore Bol d’Or che si tiene dal 20 al 22 settembre nell’iconico circuito Paul Ricard in Francia.