Dark Pro, l’evoluzione della Ducati Scrambler 1100

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO unisce uno stile classico a un pacchetto tecnologico d'avanguardia. Il motore bicilindrico a due valvole, raffreddato ad aria, da 1.079 cm3 eroga una potenza massima di 85 CV. Tre I riding mode di serie a disposizione del pilota: Active, Journey e City

Ducati Scrambler ha presentato la nuova 1100 Dark PRO, modello che si aggiunge alla 1100 Pro e alla 1100 Sport Pro e con cui condivide una filosofia che si è rivelata vincente: unire uno stile caratteristico a un prezzo di vendita contenuto rispetto ad altri esemplari in catalogo.

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO: le caratteristiche

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO condivide coi già citati Scrambler 1100 PRO e Sport PRO, un design originale e caratteristico, impreziosito dalla colorazione Dark Stealth (nero opaco) con parti in alluminio anodizzato naturale che tanto rievocano uno in stile classico e intramontabile. Il motore bicilindrico a due valvole, raffreddato ad aria, da 1.079 cm3 eroga una potenza massima di 85 CV a 7500 giri/minuto e una coppia che arriva a 88 Nm a soli 4750 giri/minuto, questo significa potersi divertire già a bassi regimi. Sul piano dell’elettronica, la moto è dotata di Ducati Traction Control (DTC), calibrato appositamente per il modello, e di ABS Cornering, che garantisce il massimo della sicurezza e dell’agilità in ogni tipo di curva. Il pilota avrà a disposizione tre riding mode di serie tra cui scegliere (Active, Journey e City) per trovare il giusto equilibrio tra la moto e il proprio stile di guida. L’impianto frenate è Brembo.

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO può essere la compagna ideale anche per alcune sortite fuori porta grazie al serbatoio da 15 litri. La casa dichiara un consumo di 5,2 litri di carburante per percorrere 100 chilometri, che significa che con un pieno si può tranquillamente fare una bella gita fuori porta.

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO: quanto costa

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO viene proposta a un prezzo di vendita pari a 12.490 euro, un migliaio di euro in meno rispetto, ad esempio, alla 1100 Pro, ma il risparmio dal punto di vista economico non significa la rinuncia alla qualità delle componentistiche che, al contrario, è di ottimo livello.