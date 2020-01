Dei 5 migliori scooter del 2020 secondo Forbes 4 sono italiani

La versione online di Forbes ha stilato l'elenco dei cinque scooter “che dovreste guidare nel 2020” e tre sono del Gruppo Piaggio (Piaggio Beverly 350 Tourer, Vespa Primavera 50 e Vespa Elettrica). Gli altri scooter inseriti nella "top five" sono l'Honda PCX 150 e l'Italjet Dragster

Qual è lo scooter da scegliere per il 2020? Il mercato offre innumerevoli soluzioni in grado di accontentare le esigenze di ognuno in fatto di prezzo, motorizzazioni, colori e dimensioni, ma una certezza accompagnerà la vostra decisione: con uno scooter Piaggio non sbagliate mai.

Forbes vi consiglia lo scooter per il 2020

A dirlo è addirittura l’autorevole magazine statunitense Forbes che ha stilato una classifica coi cinque scooter “che dovreste guidare nel 2020”. Quello che salta subito all’occhio è che dei cinque modelli che vanno a comporre la graduatoria ben tre appartengono al Gruppo Piaggio.

Un endorsement clamoroso che è anche un premio all’industria italiana. Si tratta di Piaggio Beverly 350 Tourer e di due versioni di Vespa: la Primavera 50 e la Elettrica. Gli altri scooter inseriti nella “top five” sono l’Honda PCX 150 e un altro due ruote tricolore, l’Italjet Dragster. Del nuovo Beverly 350 Tourer, Forbes esalta le linee e la tecnologia, sottolineando l’appeal del sistema di connettività “Piaggio MIA” attraverso il quale è possibile collegare lo smartphone al veicolo via bluetooth e, grazie all’App dedicata, registrare e visualizzare sul proprio dispositivo mobile una ricca serie di informazioni relative al viaggio e allo stato di funzionamento dello scooter.

Vespa ha sempre fatto innamorare gli americani; di Vespa 50 vengono evidenziati l’eccellente rapporto tra prestazioni e consumi offerto dal suo motore quattro tempi e “il divertimento che si prova in sella”. La classifica di Forbes non dimentica la mobilità elettrica ed esalta le virtù di Vespa Elettrica: “Questo bel diavoletto è la versione ecologica dell’iconico scooter, alimentato con una moderna batteria agli ioni di litio e un motore da 4kW in grado di percorrere fino a 62 miglia (quasi 100 chilometri) con una sola carica”.