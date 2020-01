Dell’Orto porta a Motor Bike Expo il meglio della propria produzione

Dell’Orto ha messo in mostra a Motor Bike Expo, la più grande fiera italiana dedicata al custom, il meglio della propria produzione in fatto di carburatori, corpi farfallati e centraline elettroniche. Stand aperto fino al 19 Gennaio

C’è anche Dell’Orto a Motor Bike Expo, la più grande fiera italiana dedicata alla personalizzazione delle due ruote, in programma nei padiglioni di Verona fiere fino al 19 gennaio. L’azienda italiana ha portato il meglio della propria produzione in fatto di carburatori, corpi farfallati e centraline elettroniche.

Il mondo Dell’Orto in mostra a Verona

Forte dell’esperienza maturata in MotoGP con i corpi farfallati dell’Aprila RSV e con la centralina della Moto3, giunta alla terza generazione, Dell’Orto presenta a Motor Bike Expo una gamma completa di componenti e sistemi di iniezione elettronica, specifici per i motori motociclistici. La nuova centralina Monnalisa, che completa la gamma di Ecu Dellorto, è nata per soddisfare tutte le esigenze del prossimo decennio e soddisfa le norme EURO5 e BS6 che entreranno in vigore dal 2020. I più recenti sviluppi includono il controllo di trazione, lo start-and-stop e la diagnostica di bordo avanzata OBD2. Le Ecu Dellorto supportano motori mono e bicilindrici, a 2 e 4 tempi, con raffreddamento ad aria o a liquido. Nel 2019 Dell’Orto ha raccolto la sfida dell’elettrificazione, accompagnando la nascita della MotoE con la fornitura del sistema di acquisizione dati: datalogger, piattaforma inerziale, sensori freni, sensori sospensioni, ricevitore e sensori TPMS (temperatura e pressione pneumatici). Grazie a questa nuova esperienza elettrica si è creata un’ importante collaborazione con Energica Motor Company per la realizzazione e commercializzazione di una nuova tipologia di Power Unit destinata a moto elettriche (EV) small size (range di potenza fino a 8/11kW) e medium size (range di potenza fino a 30 kW). Attraverso questa partnership, Dell’Orto ed Energica Motor Company, puntano a proseguire il proprio percorso di sviluppo ed espansione nei segmenti suddetti (EV small e medium size) attesi in forte crescita.

Dell’Orto quest’anno presenta anche una gamma completa di sensori: TPS contact-less, singolo e doppio output, sensore 3-in-1 (TPS, temperatura e pressione), sensore dual MAP per applicazioni bicilindriche ed un innovativo sensore rotativo contact-less per il cambio. Grazie alla flessibilità di configurazione, i moduli pompa benzina Dell’Orto sono ormai una presenza consolidata sul mercato. Montabili sopra o sotto il serbatoio, disponibili con pre-filtro, filtro fine, regolatore di pressione e sensore di livello, con portate e pressioni in grado di soddisfare ogni applicazione. Dell’Orto, che già produce valvole di ricircolo dei gas di scarico per auto, ha sviluppato e industrializzato una valvola allo scarico per motori motociclistici in grado di ottimizzare ed esaltare il sound del motore. La valvola è realizzata in acciaio inossidabile ed è n grado di resistere alle elevate temperature a valle dei catalizzatori richiesti per EURO5.