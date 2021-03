Desert Sled Fasthouse: un nuovo Scrambler in edizione limitata

Scrambler Ducati ha presentato la nuova Desert Sled Fasthouse, moto sviluppata col gran d'abbigliamento Fasthouse per celebrare la vittoria di Jordan Graham alla Mint 400 del 2020. Questo esemplare verrà prodotto in appena 800 unità e sarà disponibile da fine marzo

Novità in arrivi nel catalogo nel catalogo Scrambler Ducati. L’azienda, infatti, ha presenta la Desert Sled Fasthouse, modello in edizione limitata e numerata nata per celebrare la collaborazione tra Scrambler e il brand americano di abbigliamento Fasthouse. Le due aziende hanno accompagnato, nel 2020, il pilota statunitense Jordan Graham nel trionfo nella classe Hooligan della Mint 400, la più antica e prestigiosa gara di off-road americana.

Scrambler Desert Sled Fasthouse: le caratteristiche

Il nuovo Scrambler Desert Sled Fasthouse è stato presentato dal CEO Ducati Nord America, Jason Chinnock, e dal fondatore di Fasthouse, Kenny Alexander, attraverso un video girato all’interno della sede centrale di Fasthouse in California Realizzato partendo dalla base dello Scrambler Desert Sled, il modello Fasthouse si contraddistingue per la speciale livrea, che replica in maniera fedele la veste grafica adottata dalle moto che hanno preso parte alla Mint 400. I colori principali sono il nero e il grigio che si uniscono in un disegno geometrico sul serbatoio, sul quale è inserito il logo di Fasthouse a fianco di quello Scrambler Ducati. Il telaio è in Rosso Ducati ed è impreziosito dalla targhetta in alluminio che riporta il numero progressivo della moto all’interno della serie limitata, rendendo unico ognuno degli 800 esemplari che verranno prodotti, mentre il parafango anteriore e quello posteriore sono neri.

Il cuore della moto è il motore da 803 cc. L’attitudine al fuoristrada è sottolineata anche dal telaio, progettato in maniera specifica per affrontare al meglio le sollecitazioni dell’off-road, oltre che dalla presenza della griglia omologata per il proiettore anteriore, dei parafanghi alti e della piastra paramotore. La sella è dotata di un particolare rivestimento rivestimento antiscivolo ed è posta a 860 mm di altezza. Le sospensioni Kayaba sono regolabili con escursione di 200 mm. Di chiara ispirazione al mondo del fuoristrada anche le pedane con gommini amovibili. Le ruote a raggi di colore nero misurano 19″ all’anteriore e 17″’ al posteriore e montano rispettivamente pneumatici Pirelli Scorpio Rally STR nelle misure 120/70 R 19 M/C 60V M+S TL anteriore e 170/60 R 17 M/C 72V M+S TL posteriore, avendo così un buon mix di prestazioni tra uno pneumatico da fuoristrada e uno da enduro street. Il modello sarà disponibile nei concessionari a partire da fine marzo in una serie limitata e numerata di 800 unità.