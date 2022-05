DGR, il 22 maggio il raduno mondiale Distinguished Gentleman’s Ride!

L'edizione 2022 del DGR, acronimo di Distinguished Gentleman's Ride, sarà organizzata nella giornata di domenica 22 maggio con partenza da Milano

Dopo il grande successo ottenuto nel 2021 con oltre 65.000 motociclisti partecipanti in tutto il mondo, torna quest’anno l’immancabile appuntamento del Distinguished Gentleman’s Ride, raduno di due ruote classiche e d’epoca mosso a scopo benefico dalla Movember Foundation per raccogliere fondi nella lotta contro il cancro alla prostata e a favore della salute mentale maschile.

Si tratta di un evento particolarmente sentito da tutti gli appassionati di moto vintage, che nel 2022 prenderà vita il prossimo 22 maggio quando il rombo dei motori rieccheggerà per le strade di oltre 900 città di centinaia di Paesi in tutto il mondo. Per quanto riguarda l’Italia, le nostre città presenti all’appello sono in totale 57: la partenza, come consuetudine, è fissata nuovamente a Milano presso il concept Store South Garage (situato in via Privata Eugenio Brizi, 4) alle ore 9:00, dove si potranno effettuare le iscrizioni e quindi prendere parte al raduno.

Rispetto alle precedenti edizioni, c’è da sottolineare il ritorno del DGR al format pre-pandemia con la spettacolare “guida di gruppo” presso le principali strade del nostro Paese. Confermati anche diversi sponsor a sostegno dell’evento, tra i quali Triumph Motorcycles, Gibson Guitars, Hedon Helmets, ELF Lubricants e il gruppo Continental.

“Il 2022 segna un anno straordinario per il DGR, il primo di un nuovo decennio – ha affermato il fondatore del DGR, Mark Hawwa – Non c’è modo migliore che festeggiare annunciando altri cinque anni di collaborazione con Triumph e Movember. Queste due partnership ci permettono di continuare a sensibilizzare le persone sui temi della salute mentale dell’uomo e sul cancro alla prostata, oltre che raccogliere fondi da investire in progetti che supportano la ricerca“.