Doppio appuntamento sulla sabbia con Oscar Polli: Desert Stage e Adventour Rally Tunisia

Desert Stage è un rally raid su sabbia in programma dal 17 al 24 novembre. Adventour Rally Tunisia è una vacanza in moto sulle dune tunisine in tutta sicurezza in programma dal 24 novembre all’1 dicembre, sette giorni in moto dedicati agli appassionati di turismo-avventura

Nella magica atmosfera del Naviglio milanese, sede di Caravanserraglio, si è tenuta una serata speciale dedicata alla sabbia e al deserto tunisino. Un viaggio incredibile rivolto agli appassionati di fuoristrada e di rally raid che hanno “sognato” con il racconto di Oscar Polli e attraverso la testimonianza degli Ambassador FreeRacing, puri conoscitori di questa magnifica esperienza.

I nuovi appuntamenti sul deserto firmati Oscar Polli

La serata da Caravanserraglio è stata l’occasione per presentare i prossimi appuntamenti in calendario. Il primo è Desert Stage, il rally raid su sabbia in programma dal 17 al 24 novembre. Si tratta di uno stage intensivo di sette giorni organizzato nel deserto di Douz per preparare i piloti, professionisti e amatoriali, ad affrontare le grandi gare africane: navigazione, utilizzo del Road-Book e tecniche di guida sulla sabbia sono le attività che Oscar Polli dedica ai partecipanti tra le impegnative e magnifiche dune africane. Lo stage è aperto alle enduro monocilindriche. Sono tre le formule di stage previste: Formula Base, con ritrovo direttamente a Douz (senza trasporto moto); Formula All-Inclusive, con trasporto moto privata e Formula All-Inclusive Moto, con moto FreeRacing a noleggio. La quota di partecipazione è a partire da € 1.190 con Formula Base.

Poi c’è Adventour Rally Tunisia, una vacanza in moto sulle dune tunisine in tutta sicurezza in programma dal 24 novembre all’1 dicembre, sette giorni in moto dedicati agli appassionati di turismo-avventura, anche alla loro prima esperienza, che vogliono affrontare la guida nel deserto seguendo un percorso in sicurezza e divertimento. Una formula che permette ai partecipanti di vivere l’esperienza di un rally vero e proprio, affrontato senza l’ansia della competizione, per apprendere tutte le tecniche di guida su sabbia e di navigazione, accompagnati da un grande coach esperto di deserto. Durante il percorso sono previste soste/ristoro in luoghi di particolare interesse paesaggistico e culturale. Il viaggio è aperto a maxi-enduro mono e bicilindriche.

Dal briefing al primo contatto con la didattica di avvicinamento alla tecnica di guida su sabbia e test nel nella scuola dell’esclusiva location FreeRacing di Douz, i partecipanti avranno modo di vivere giornate indimenticabili che li porteranno a Matmata per la tappa di montagna con uso del GPS, a Tozeurs per assaporare le piste nel deserto e apprendere la tecnica di guida, o alla Fast Trak, la “grande duna” 55km per provare l’emozione del cronometro. Non mancherà una tappa tra Timbain e Ksarghilane, dove si potrà provare l’esperienza del bivacco sotto le stelle. La quota di partecipazione, con ritrovo diretto a Douz, è di € 1.190 e comprende: 5 notti in mezza pensione, assicurazione rimpatrio, tesseramento FreeRacing, assistenza trasporto bagagli, assistenza recupero mezzi, tecnico di guida moto e guida specifica del territorio, carico dati GPS, assistente madre lingua, informazioni doganali e stradali, permessi per deserto.