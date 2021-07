DRE Champs Day: con Ducati si può correre accanto ai campioni della Superbike

Durante il DRE Champs Day sarà possibile provare la Panigale V2 o alla Panigale V4 S e conoscere i segreti del Misano World Circuit Marco Simoncelli grazie alle "dirette" fornite dai piloti del Mondiale Superbike Scott Redding e Michael Rinaldi

Venerdì 16 luglio 2021, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, debutterà il DRE Champs Day, il format pensato da Ducati per consentire agli appassionati di vivere una doppia esperienza da sogno: girare in sella a una Panigale su uno dei tracciati più noti al mondo e conoscere di persona i piloti della casa di Borgo Panigale che gareggiano nel Mondiale Superbike come Scott Redding, Michael Rinaldi, Michele Pirro, Axel Bassani e Tito Rabat.

DRE Champs Day: il programma

Prima di iniziare a divertirsi in sella alla propria Ducati preferita (il DRE Champs Day prevede tre sessioni di guida in pista in sella alla Panigale V2 o alla Panigale V4 S con gli esperti istruttori del DRE che faranno da apripista), i partecipanti avranno la possibilità di farsi spiegare i segreti del tracciato di Misano direttamente da Scott Redding e Michael Rinaldi, di assistere all’intervento di Giovanni Crupi, ingegnere di pista di Redding, che racconterà la preparazione al weekend di gara e il lavoro sul setting della moto di Scott, e anche di raccogliere il briefing dal direttore tecnico della DRE Racetrack Academy Dario Marchetti.

Durante il DRE Champs Day ci sarà anche uno spazio dedicato ai giovani piloti tra i 18 e i 24 anni muniti di patente A2 con il “DRE Rookie Essentials” , una versione ridotta del collaudato format “DRE Rookie Academy”, in cui i motociclisti più giovani alterneranno un momento di didattica ad alcuni esercizi pratici svolti nel paddock del circuito di Misano, orientati a migliorare il controllo e lo stile di guida. Le moto della gamma Ducati a disposizione per questa attività sono il nuovo Monster, la SuperSport 950 e le “800” della famiglia Scrambler.

Nel corso della giornata del 16 luglio sarà inoltre possibile per chiunque (previa prenotazione e sino ad esaurimento posti) effettuare un test ride in sella alla Multistrada V4 S in un percorso con partenza dal circuito di Misano, studiato ad hoc per poter apprezzare a pieno le qualità della moto, accompagnati da un team di professionisti Ducati per tutta la durata dell’esperienza. Gli appassionati di e-bike potranno invece scoprire le prestazioni delle Mountain Bike elettriche Ducati powered by Thok, TK-01 RR e Mig-S , in un tour organizzato sulle splendide colline romagnole.