Ducati: al via la produzione della nuova SuperSport 950

Ducati SuperSport 950 mantiene il contatto con la Panigale V4, ma nella sua versione definitiva si caratterizza per una personalità originale. Il motore è Euro 5 ma con interessanti valori di coppia e potenza. La moto sarà disponibile nei concessionari da febbraio 2021 anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2

Ducati ha annunciato l’avvio, nello stabilimento di Borgo Panigale, della produzione di serie della SuperSport 950, la nuova creatura firmata dall’azienda bolognese che punta a unire carattere sportivo ma capacità di essere utilizzata quotidianamente su strada e che sarà nei concessionari a partire dal mese di febbraio.

Ducati SuperSport 950: le caratteristiche

Presentata nel corso della World Première 2021, la Ducati SuperSport 950 è finalmente pronta nella sua versione definitiva (dopo qualche ritocco che ha riguardato il design, la dotazione elettronica l’equipaggiamento) e la sua produzione già attiva. Il motore bicilindrico Ducati Testastretta (che rispetta la normativa Euro 5), eroga una potenza massima di 110 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 93 Nm a 6.500 giri/minuto con un’erogazione molto fluida. La SuperSport 950 è disponibile anche in versione depotenziata per i possessori di patente A2. La SuperSport 950 ha un forte legame con la Panigale V4 e nel modello che troveremo nelle concessionarie a partire da febbraio è ancora più evidente.

Il proiettore full-LED dotato di DRL richiama quello della V4, mentre le carene sono state appositamente ridisegnate allo scopo di accentuare la sportività della moto e la fluidità delle sue forme. La SuperSport 950 ha una dotazione da vera sportiva con forcellone monobraccio, telaio a traliccio fissato al motore che funge da elemento stressato/portante per ridurre peso e ingombri e un peso a secco di 184 kg. Il pacchetto elettronico è costituito da ABS Cornering, controllo di trazione, controllo di impennata, cambio elettronico e dalla funzionalità dei Riding Mode (Sport, Touring, Urban).

La moto, però, si adatta meglio all’utilizzo quotidiano grazie alla sella che ha una nuova imbottitura e una forma più piatta. L’altezza dei semimanubri, inoltre, permette di assumere una posizione di guida sportiva senza caricare troppo i polsi, mentre le pedane sono collocate in modo da non affaticare le ginocchia. Al fine di migliorare l’esperienza di guida, sia in città che fuori porta o in circuito, anche la versione standard della SuperSport 950 è equipaggiata con il Quick Shift Up & Down. Il nuovo comando frizione è ora idraulico e la leva regolabile nella distanza dal manubrio, mentre il cambio è stato modificato in modo da facilitare l’inserimento della folle a moto ferma e garantire innesti dei rapporti sempre precisi.

La strumentazione prevede un nuovo display full-TFT da 4,3″. La grafica è caratterizzata da un ampio contagiri tondo che riporta al centro l’indicazione della marcia inserita e permette di tenere sotto controllo le informazioni più importanti durante la guida sportiva. L’interfaccia, ispirata a quella della famiglia Panigale, rende facile la navigazione del menù, la regolazione dei settaggi e più immediata l’identificazione del Riding Mode selezionato.