Ducati annuncia le date del World Ducati Week 2020

World Ducati Week 2020: inizia il countdown

La data per la prossima edizione del World Ducati Week è stata fissata: servirà un po’ di pazienza e attendere luglio 2020 . Il grande raduno Ducati, che ogni due anni chiama a raccolta decine di migliaia di appassionati motociclisti da ogni parte del mondo, è pronto a scendere in pista. Destinata a superare il record del 2018, quando oltre 91.500 Ducatisti risposero all’invito, l’undicesima edizione del World Ducati Week si terrà nelle giornate del 17, 18 e 19 luglio 2020 e, come da tradizione, ad ospitarla sarà il “Misano World Circuit Marco Simoncelli” di Misano Adriatico. Tutti i dettagli relativi all’evento saranno presto disponibili nella pagina dedicata. Nel frattempo scatta il “save the date” e i Ducatisti possono cominciare a programmare la partecipazione al WDW2020.