Ducati: arriva il set per personalizzare la Monster

La Monster è un modello che da sempre si presta alla personalizzazione e per la nuova generazione della sua naked sportiva, Ducati ha creato una serie di accessori progettati per esaltare le caratteristiche tecniche e il design della moto tutti racchiusi nel catalogo Ducati Performance.

Ducati Monster: personalizzarla ora è più facile

Sul sito dell’azienda di Borgo Panigale è disponibile un configuratore online che consente di visualizzare tutte le opzioni di personalizzazione e creare la Monster dei propri sogni e condividerlo in un click con il proprio dealer di fiducia e con i propri amici. Insomma, si tratta di un modo facile e divertente per esprimere la propria personalità attraverso l’estetica della moto. I set di vestizione con grafiche disponibili sono due: il kit Pixel è composto da cover serbatoio, fianchetti sella, cover sella, cupolino e parafango anteriore e conferisce al Monster un look ancora più aggressivo e moderno, mentre il kit GP è formato da cover serbatoio e fianchetti sella, richiama il mondo Ducati Corse attraverso la scelta di una grafica dinamica. Entrambe le versioni sono disponibili per tutte e tre colorazioni di Monster e Monster Plus: Ducati Red, Dark Stealth e Aviator Grey. A questi si affiancano i due kit di adesivi, Corse e Logo, anch’essi disponibili per tutte le colorazioni della moto.

Il livello di personalizzazione di ogni Monster può essere ulteriormente enfatizzato scegliendo all’interno dell’ampia gamma di accessori presenti nel catalogo Ducati Performance, composto di parti di alta qualità e dal design ricercato. Tra questi elementi spicca il silenziatore omologato Termignoni conforme alla normativa Euro 5, che permette di esaltare il look sportivo del nuovo Monster. In alternativa è disponibile anche lo scarico racing Termignoni (ad esclusivo uso pista e non omologato per utilizzo stradale) con mappa dedicata. Il design del nuovo Monster può essere completato con il leggero e funzionale puntale motore in tinta con la carrozzeria e con il portatarga racing. In collaborazione con Rizoma, Ducati propone inoltre una serie di accessori realizzati in alluminio dal pieno, come i contrappesi manubrio, le pedane poggiapiedi, il serbatoio liquido freno e il serbatoio liquido frizione.