Ducati: arriva la Panigale V2 per omaggiare Troy Bayliss

Realizzata in serie numerata, la Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary si caratterizza per la speciale livrea celebrativa che richiama quella della Ducati 996 R del primo titolo mondiale Superbike vinto dal pilota australiano nel 2001. La moto è equipaggiata con componentistica Ohlins e impreziosita da dettagli che ne esaltano la sportività. Sarà disponibile da fine settembre 2021 al prezzo di 20.990 euro franco concessionario

Si chiama Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary l’ultima nata in casa Ducati: si tratta, appunto di una Panigale che l’azienda di Borgo Panigale ha creato per celebrare il titolo conquistato dal campione australiano, Troy Bayliss, nel 2001, in sella alla 996 R.

Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary: le caratteristiche

A vent’anni esatti dal trionfo nel Mondiale Superbike, Ducati celebra il mito di Troy Bayliss presentando la Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary. Un tributo doveroso per un pilota indissolubilmente legato alla Rossa, con cui ha raccolto 52 vittorie, 94 podi e tre titoli mondiali (2001, 2006 e 2008) conquistati con altrettantemoto diverse: le bicilindriche 996 R, 999 R e 1098 R. In particolare, il 2006 è stat un anno da ricordare per l’australiano, capace di vincere sia in MotoGP e sia SBK nella stessa stagione (ancora oggi è l’unico pilota a esserci riuscito). Realizzata partendo dalla base della Panigale V2, la versione Bayliss 1st Championship 20th Anniversary si caratterizza per la speciale livrea la cui grafica si ispira a quella della 996 R che nella stagione 2001 ha accompagnato Bayliss alla conquista del suo primo titolo mondiale, rivisitandone colori e tagli. Il rosso Ducati è il colore principale della moto e si unisce al verde e al bianco in un tributo all’italianità della Casa motociclistica bolognese, mentre sui lati, frontale e sulla sella spicca il 21, l’iconiconumero di gara di Troy Bayliss, e il logo Shell, che rafforzano visivamente il legame con la moto da corsa. Sul serbatoio è riprodotto l’autografo di Troy, mentre sulla piastra di sterzo in alluminio ricavata dal pieno sono riportati il nome della moto e la numerazione progressiva di questo modello unico.

Per rendere la moto ancora più efficace nella guida in pista, Ducati ha scelto di dotare la moto con componentistica Ohlins. La forcella NX30 e l’ammortizzatore posteriore TTX36 garantiscono massima scorrevolezza e sono progettati per ottenere le migliori prestazioni in circuito, con un assetto che rende la moto più precisa e offre al pilota un maggior feeling e un maggior supporto in tutte le fasi di guida. L’ammortizzatore di sterzo, grazie alle regolazioni di cui è dotato, permette di personalizzarne la taratura adattandola allo stile di guida e alle caratteristiche del tracciato. Questa versione speciale è anche più leggera di 3 kg rispetto a quella standard, grazie all’adozione della batteria agli ioni di litio e alla scelta della configurazione monoposto. L’equipaggiamento è completato dalle manopole sportive, dalla cover del finale del silenziatore in fibra di carbonio e titanio e dalla sella pilota realizzata abbinando due diversi materiali tecnici con doppia cucitura rossa. La Panigale V2 è spinta dal bicilindrico Superquadro da 955 cc (conforme alla normativa Euro 5), in grado di erogare una potenza massima di 155 CV a 10.750 giri/minuto e una coppia massima di 104 Nm a 9.000 giri/minuto. Il pacchetto elettronico, dedicato alla sicurezza attiva e al controllo della dinamica del veicolo, prevede la funzionalità “cornering” applicata all’ABS Bosch, il cambio elettronico con funzionamento anche in scalata e i controlli di trazione, freno motore e impennata (Ducati Quick Shift, Ducati Traction Control, Ducati Wheelie Control, Engine Brake Control). Tutti i controlli sono integrati nei tre Riding Mode (Race, Sport e Street) modificabili tramite il cruscotto TFT a colori da 4,3″ con grafica e interfaccia studiate per rendere intuitiva la navigazione del menù e la regolazione dei settaggi, oltre che l’immediata identificazione del Riding Mode selezionato.

Ducati Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary: quanto costa

La Panigale V2 Bayliss 1st Championship 20th Anniversary sarà disponibile nei concessionari della rete Ducati a partire da fine settembre 2021 al prezzo di 20.990 euro franco concessionario.