Ducati: arriva la V4 R in versione StreetFighter

La casa di Borgo Panigale ha lanciato un video teaser che anticipa la presentazione della Ducati V4 R in versione naked

Come reagireste al pensieri di guidare una Ducati V4 R in versione StreetFighter? Il sogno proibito di molti motociclisti potrebbe diventare presto realtà. a svelare un indizio in questo senso è la stessa casa di Borgo Panigale.

Ducati V4 R: arriva la StreetFighter?

Mettiamo da parte le emozioni che seguono a certi annunci e analizziamo i fatti. Ducati ha pubblicato un video teaser della nuova Ducati V4 R naked per annunciare la presentazione del modello che avverrà il prossimo 13 giugno. La notizia segue a quanto dichiarato dall’Amministratore Delegato del brand, Claudio Domenicali, che alcuni mesi fa aveva svelato l’arrivo di una naked equipaggiata con il propulsore Desmosedici Stradale.

La nuova Ducati V4 R in versione nuda già era apparsa sulle liste dei partecipanti al Pikes Peak previsto per il prossimo 30 giugno ed è stata avvistata sul circuito di Pergusa per effettuare dei test. Per saperne di più si dovrà attendere il 13 di giugno. Per fortuna non manca poi molto.