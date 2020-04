Ducati Cares, un programma per tornare nelle concessionarie in piena sicurezza

Grazie al percorso di digitalizzazione intrapreso dall’Azienda negli ultimi anni, oggi Ducati può offrire nuove modalità di interazione a distanza fra cliente e concessionario. Francesco Milicia: "Stiamo ulteriormente sviluppando il supporto alla nostra rete vendita in tutto il mondo per poter soddisfare, nel modo più sicuro e funzionale, i nostri clienti"

Il coronavirus ci costringe a tenere le nostre amate moto in garage, ma quando si potrà tornare a viaggiare è bene farsi trovare pronti sotto tutti i punti di vista, quindi anche per quando riguarda la manutenzione. Per questo, Ducati ha sviluppato il Ducati Cares, un programma condiviso con tutta la rete che descrive i comportamenti e linee guida da adottare affinché i ducatisti possano sentirsi sereni nel tornare a visitare il proprio concessionario di fiducia.

Ducati Cares: di cosa si tratta

Il cuore del programma Ducati Cares è un decalogo di comportamento che prevede una serie di azioni e precauzioni che ogni concessionario Ducati adotterà per garantire la sicurezza dei visitatori. Distanze di sicurezza, disinfettanti, mascherine e altri accorgimenti, che saranno comunicati a tutti i Ducatisti sia all’interno della concessionaria stessa sia tramite i canali digitali. “Oramai è chiaro a tutti, che non ci sarà una data a breve in cui il virus sarà definitivamente assente dalle nostre vite, ma dovremo imparare a conviverci, mettendo in essere tutte le possibili azioni che pur proteggendoci, ci permettano di tornare a vivere la nostra vita – ha dichiarato Francesco Milicia, VP Global Sales and After Sales -. E in questo contesto che, capitalizzando le esperienze raccolte dalla Task Force interna, operativa sin dai primi giorni dell’emergenza, insieme ai suggerimenti di alcuni nostri concessionari Asiatici, abbiamo sviluppato il programma Ducati Cares a supporto/disposizione della nostra rete vendita in tutto il mondo e destinato ad accogliere nel modo più sicuro e funzionale i nostri clienti in concessionaria“.

Grazie agli investimenti fatti negli scorsi anni e a partnership importanti come quella con Salesforce, Ducati è pronta per offrire ai propri appassionati servizi innovativi fruibili da remoto: possibilità di interagire con il concessionario via chat o video chiamata, prenotazione di un test ride, configurazione della propria moto (consultabile anche tramite QR Code presente nel preventivo) e possibilità di acquistare le Ebike, i capi di abbigliamento tecnico, lo sportswear e il merchandise, direttamente on-line.