Ducati Diavel 1260 S anche in versione Black and Steel

La famiglia Ducati Diavel 1260 si allarga e il modello 2021 arriva nella versione Black and Steel, caratterizzata da un’inedita livrea con grafica asimmetrica e raffinata che accosta grigio lucido, nero opaco e dettagli sportivi in giallo. La moto, che sarò possibile ammirare dal 10 al 13 giugno, in esposizione in Piazza Duomo a Milano per il MIMO Motor Show, disponibile nei concessionari già a partire dal prossimo mese di luglio.

Ducati Diavel 1260 S Black and Steel: le caratteristiche

Dopo aver lanciato a novembre 2020 la versione speciale Diavel 1260 Lamborghini, realizzata in collaborazione con la Casa Automobilistica di Sant’Agata Bolognese, Ducati amplia ulteriormente la famiglia Diavel 1260 con l’ingresso della versione Black and Steel, che si ispira al concept del Diavel “Materico” presentato nel 2019 in occasione dell’evento “Beautiful Boldness/Visionary Design” durante la Milano Design Week e successivamente esposto al MOARD. La livrea del Diavel 1260 S Black and Steel si caratterizza per la scelta di una grafica asimmetrica e raffinata che accosta il grigio lucido e il nero opaco come colori principali, a cui si aggiungono tocchi sportivi in giallo, tra i quali spiccano il telaio, la parte inferiore della coda, l’inserto nella sella dedicata e alcuni dettagli della moto.

Il Diavel 1260 unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia e al comfort di una muscle cruiser. La moto è spinta dall motore Testastretta DVT da 1262 cm3 capace di erogare una potenza massima di 162 CV a 9.500 giri con una curva di coppia piatta e corposa. La ciclistica, caratterizzata dal distintivo pneumatico posteriore da 240 mm, garantisce livelli di maneggevolezza e angoli di piega sorprendenti per chi la guida, uniti ad un buon livello di comfort.

Andrea Ferraresi, direttore del Centro Stile Ducati, presenta così il progetto: “La famiglia Diavel 1260, sinonimo di stile, innovazione e performance, ha conquistato prestigiosi riconoscimenti internazionali di design come il Red Dot Award e il Good Design Award. Presentare questa nuova versione a Milano, città che rappresenta da sempre un riferimento mondiale in questo ambito, ci fa davvero piacere. Il Diavel 1260 S Black and Steel è una moto che non passa inosservata. La grafica asimmetrica, il contrasto tra il nero opaco, il grigio e i tocchi di giallo sono stati pensati per esaltare potenza, design e sportività di questa moto“.