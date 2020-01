Ducati Diavel 1260 S vince il Good Design Award

Ducati Diavel 1260 S, potente e muscolosa a metà tra maxi-naked e una muscle cruiser, riceve un altro importante riconoscimento internazionale di design

Ducati Diavel 1260 S, la moto potente e muscolosa che sa unire le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia di una muscle cruiser, ha ricevuto un altro importante premio internazionale in fatto di design: il Good Design Award.

Ducati Diavel 1260 S: carattere e prestazioni

Il design e il carattere delle proprie moto sono da sempre un valore fondamentale per Ducati e i riconoscimenti che ottiene a livello internazionale rappresentano una testimonianza concreta di quanto lavoro e di quanta attenzione l’azienda dedichi a questo aspetto. Vera e propria icona di stile e design è il Diavel 1260 S che, dopo essersi aggiudicato l’importante premio europeo di design Red Dot Award, si conferma anche negli Stati Uniti, dove la muscle cruiser di Borgo Panigale ha ottenuto il Good Design Award.

Assegnato dal Chicago Athenaeum, Museum of Architecture and Design, e dal European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, il Good Design Award è uno dei premi più importanti e prestigiosi per il settore del design che, dal 1950, ogni anno riconosce e certifica le eccellenze mondiali in questo ambito. Il Diavel 1260, potente e muscoloso, unisce le prestazioni di una maxi-naked all’ergonomia di una muscle cruiser. La seconda generazione di questa moto così speciale, rimanendo fedele allo spirito originale, ne riprende gli elementi stilistici fondamentali e li reinterpreta in chiave contemporanea.

Il suo design ricercato integra alla perfezione il motore Testastretta DVT 1262 da 159 CV, vero cuore pulsante di questa moto. Anticonvenzionale, unico, assolutamente inconfondibile, il Diavel 1260 è proposto per il 2020 in due nuove colorazioni, ovvero in total black con il “Dark Stealth” (disponibile per la versione standard) ma anche in un inedito “Ducati Red” con grafiche bianche e sottocoda rosso (nella versione S), capace di esaltare la sportività e lo spirito da power-cruiser in stile Ducati di questa originale moto.