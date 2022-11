Ducati Diavel 2023: dal bicilindrico si passa al V4 da 168 cavalli

Per il 2023 la Ducati Diavel si rinnova da cima a fondo con un'inedita linea estetica, ma soprattutto, con il passaggio al quattro cilindri a V di derivazione Panigale

Una vera e propria rivoluzione: con l’arrivo del 2023 l’urban cruiser della Casa di Borgo Panigale, la Ducati Diavel, solcherà le strade di Italia e d’Europa in una veste completamente nuova che gli dona una più vigorosa linfa vitale ormai necessaria per affrontare il continuo mutamento del mercato motociclistico. Sotto linee muscolose che la rendono subito riconoscibile a un primo impatto, si nasconde infatti una meccanica di derivazione Panigale/Streetfighter che, di fatto, manda in pensione il vecchio bicilindrico Testastretta dando il benvenuto al più moderno V4 Granturismo.

Cilindrata di 1.158 cc, potenza di 168 cavalli e una gran coppia ai bassi regimi di rotazione (12,8 kgm) che rimane allo stesso tempo lineare e sfruttabile lungo tutto l’arco di erogazione di 7.500 giri al minuto: queste le caratteristiche principali del nuovo motore della Ducati Diavel 2023, equipaggiato con albero controrotante, ordine di scoppi Twin Pulse e sistema di deattivazione della bancata di cilindri posteriore che gli permette di passare automaticamente da V2 a V4 secondo le necessità di marcia.

Questo passaggio avviene principalmente a moto ferma oppure a bassissimi Rpm in modo da non sovraccaricare le masse in movimento, creando allo stesso tempo una ben evidente variazione della tonalità di scarico tra il funzionamento come bicilindrico (più cupo) e quello come quattro cilindri a V (più acuto). Gli intervalli di manutenzione estesi fino a 60.000 km rendono poi il pacchetto particolarmente efficiente nei consumi, gravando meno sul “portafoglio” del cliente finale.

Sulla nuova Ducati Diavel 2023 il V4 Granturismo è inserito in una ciclistica particolarmente raffinata che limita il peso in ordine di marcia a soli 223 kg (-13 rispetto alla precedente Diavel 1260S): all’avantreno troviamo una forcella a steli rovesciati da 50mm, mentre il mono-ammortizzatore posteriore (a corsa aumentata di 15mm) è di tipo cantilever pluri-regolabile. L’impianto frenante è poi marchiato Brembo e prevede il doppio disco anteriore da 330mm.

Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova Ducati Diavel 2023 sfrutta al massimo lo pneumatico posteriore dalla grande impronta a terra (dimensioni 240/45) per fermare il cronometro dello 0-100 in soli 3 secondi, assicurando allo stesso tempo un ottimo comfort di marcia grazie alla sella alta solo 790 mm da terra e alla combinazione pedane-manubrio più vicini di 20 mm – il che aiuta molto il motociclistica durante le manovre a bassa velocità. Lato passeggero, la seduta è ora più spaziosa ed eventualmente può essere sostituita con il codone monoposto in pochi, ma semplici, passaggi.

La nuova Ducati Diavel 2023 sarà disponibile a partire dal mese di gennaio 2023 con un prezzo al pubblico di 26.390 Euro nella colorazione Rosso Ducati, mentre la versione nel più elegante Thrilling Black (che mette in risalto la nuova firma luminosa anteriore DRL a “doppia C” con indicatori di direzione dinamici Full LED) costerà 26.690 Euro.