Ducati festeggia i 25 anni della 916 con una Panigale V4 in edizione limitata

La Ducati Panigale V4 25° Anniversario 916 sarà presentata a Pebble Beach, in California, il prossimo 12 luglio. Previsto un omaggio anche in occasione della gara del mondiale SBK di Laguna Seca, che si disputerà sabato 13 e domenica 14 luglio

Tempo di celebrazioni in casa Ducati: a Borgo Panigale, infatti, si festeggiano i 25 anni dalla nascita della Ducati 916, la moto destinata a rivoluzionare il design motociclistico sportivo e a far innamorare gli appassionati di tutto il mondo per il suo stile, la sua eleganza, la leggerezza e l’innovazione tecnologica che hanno fato di questa due ruote un’autentica bandiera del Made in Italy motoristico.

Una Ducati Panigale V4 per festeggiare i 25 anni della 916

Un compleanno speciale come quello della Ducati 916 va festeggiato in un modo altrettanto unico e così, a Borgo Panigale, hanno deciso di presentare a Pebble Beach, in California, il prossimo 12 luglio, la Ducati Panigale V4 25° Anniversario 916. La moto sarà caratterizzata da una livrea originale, da componentistica di derivazione racing e verrà realizzata in serie numerata e limitata a sole 500 unità.

La Panigale V4 25° Anniversario 916 sarà svelata alla presenza di “King” Carl Fogarty, quattro volte campione mondiale Superbike negli anni ‘90 in sella alle Rosse di Borgo Panigale. In occasione della gara del mondiale SBK di Laguna Seca, che si disputerà sabato 13 e domenica 14 luglio, un ulteriore tributo alla 916 arriverà anche dal team Aruba.it Racing – Ducati, che scenderà in pista con le moto di Alvaro Bautista e Chaz Davies caratterizzate da una speciale livrea, ispirata a quella della Panigale V4 25° Anniversario 916.