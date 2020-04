Ducati Hypermotard: dalla Russia arriva la versione a tre ruote chiodate

Questa Ducati Hypermotard ha una ruota in più all'anteriore, bracci oscillanti su misura, un sistema di sterzo unico e sospensioni realizzate ad hoc. Le ruote sono chiodate per competere nelle gare su ghiaccio

Se vi dicessimo che esiste una Ducati Hypermotard a tre ruote in grado di andare sul ghiaccio? No, non stiamo parlando di una versione per qualche film d’avventura, siamo serissimi.

Ducati Hypermotard: tre ruote per andare anche sul ghiaccio

La moto che vi proponiamo in questo articolo non è una moto di fantascienza, ma una Ducati Hypermotard 1100, di proprietà di tal Vitaliy Selyukov, che è stata profondamente modificata, o per meglio dire stravolta. Se il motore e il telaio sono rimati invariati, tutto il resto è stato realizzato ad hoc. Ovviamente, la modifica principale è l’aggiunta di una ruota all’anteriore per migliorare l’aderenza. Per aggiungerla è stato necessario costruire bracci oscillanti su misura, un sistema di sterzo unico e modificare le sospensioni.

Le due ruote anteriori, così come la posteriore, sono anche avvolte in pneumatici chiodati perché Selyukov intende competere nelle gare su ghiaccio come la Baikal Mile che si tiene su un lago ghiacciato vicino al confine tra Russia e Mongolia. Ma non è tutto. Il proprietario ha voluto aggiungere un turbocompressore Garrett GT35 che aggiunge altra potenza al motore