Ducati: le novità 2021 per XDiavel e Scrambler

Ducati XDiavel arriva nelle due varianti Dark e Black Star, entrambe con un motore conforme alle normative Euro 5 e 8 CV in più di potenza massima. Due anche le novità legate a Scrambler con l'introduzione della versione Nightshift e delle rinnovata Desert Sled

La fine del 2020 nel mondo delle due ruote si sta decisamente accendendo, con tante marche pronte ad annunciare le novità per il prossimo anno. Tra queste c’è anche Ducati che ha in serbo delle belle sorprese legate a XDiavel e Scrambler. Vediamole insieme.

Ducati XDiavel: le novità per il 2021

Ducati prosegue nella sua opera di rinnovamento della gamma proposta al pubblico e per il 2021 ha annunciato altri arrivi. Partiamo da XDiavel, le cui varianti si arricchiscono con i modelli XDiavel Dark e XDiavel Black Star che arrivano sul mercato con un motore ora conforme alle normative Euro 5 e 8 CV in più di potenza massima, con una curva di erogazione più regolare. XDiavel Dark esalta la bellezza delle forme della cruiser Ducati grazie all’essenzialità del colore nero opaco e la livrea total black è stata estesa anche alla meccanica, alle targhette e alle finiture.

La nuova versione XDiavel Black Star mostra il lato sportivo della cruiser Ducati, con una livrea e un equipaggiamento ispirati dal mondo delle auto sportive con i toni del grigio e del nero opachi che si mischiano al rosso che caratterizza le moto made in Borgo Panigale. Su questa moto nessun dettaglio è stato trascurato: i coperchi delle teste del motore rossi sono un richiamo all’anima 100% Ducati, mentre la sella, arricchita da un tessuto scamosciato ad alto grip, si rifà la sportività del marchio.

Scrambler: il catalogo si arricchisce con due nuovi pezzi

Ma non tutto: anche per quanto riguarda Scrambler sono in arrivo novità per il 2021. La gamma 800 si arricchisce con l’introduzione del nuovo modello Scrambler Nightshift e della nuova versione della Scrambler Desert Sled. Lo Scrambler Nightshift è una moto essenziale e dal carattere grintoso. Questo modello, dalle linee classiche e i colori scuri che rimandano ad atmosfere notturne, è caratterizzato da un manubrio stretto e dritto con specchietti da café racer. Le tabelle porta numero e l’assenza del parafango posteriore in stile full throttle danno alla moto un tocco più aggressivo e la rendono visivamente compatta.

La moto è inoltre equipaggiata con una nuova sella piatta bi-posto, comoda sia per il pilota che per il passeggero. Lo Scrambler Desert Sled cambia il proprio look con l’adozione della nuova livrea “Sparking Blue”, arricchita da dettagli di rosso e bianco sul serbatoio e sui parafanghi e dai cerchi dorati, un omaggio alle moto da enduro degli anni Ottanta. Il nuovo rivestimento anti scivolo per la sella, assieme all’escursione forcella da 200 mm e alla griglia faro di serie ne sottolineano il carattere da vera off-road.