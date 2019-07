Ducati Multistrada V4 2020, il nuovo crossover di Borgo Panigale

Il motore V4 con cui sono equipaggiate la Panigale e la Streetfighter potrebbe presto debuttare anche sulla Multistrada e segnare l'uscita progressiva del V2

Rinnovamento è una delle parole cardini del mondo Ducati. L’azienda di Borgo Panigale ha saputo mantenere un legame con la propria tradizione, me declinandola, di anno in anno, verso qualcosa di nuovo e proprio grazie a questi spirito ha saputo mantenersi ai vertici del settore moto. La prossima novità potrebbe riguardare la Multistrada che, secondo voci di corridoio, potrebbe presto essere dotata di motore V4.

Un V4 per la Ducati Multistrada?

La notizia è d declinare in maniera più ampia. Il motore con cui sono equipaggiate la Panigale e la Streetfighter potrebbe segnare l’uscita progressiva del V2, in favore di un propulsore – il V4 appunto – di ultima generazione con un’elettronica totalmente nuova, omologato Euro 5 e in grado di far rendere al massimo una motocicletta nata per macinare chilometri. Per il momento non sono ancora state rilasciate né dichiarazioni né immagini ufficiali del nuovo modello, ma le voci si susseguono e questo vorrà pur dire qualcosa.