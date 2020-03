Ducati Multistrada V4: ecco come sarà la versione 2021

La Ducati Multistrada V4 2021 avrà un motore a quattro cilindri. Rispetto alla 1260 attualmente in commercio ha un anteriore più imponente e sparisce il forcellone monobraccio posteriore in favore di una soluzione bibraccio

In questo periodo non possiamo andare in moto (almeno non come vorremmo), ma questo non ci impedisce di indagare su quelle che saranno le novità del futuro prossimo e di quello un po’ più remoto. E se vidimassimo che in rete circolano le foto della nuova Ducati Multistrada V4 come reagireste?

Ducati Multistrada V4 2021: nuovo motore e nuova ciclistica

La notizia è di quelle che strappano un sorriso anche in questi lunghe giornate di attesa. In rete, infatti, sono disponibili alcune immagini della nuova Ducati Multistrada V4 che dovrebbe arrivare nel 2021. Le foto spia sono state pubblicate dal sito morebikes.uk e mostrano la moto “decorata” coi consueti effetti ottici che servono a nascondere i dettagli, ma dalle foto disponibili è possibile carpire più di qualche novità. La prima, ma si sapeva già, è la scelta di adottare motore a quattro cilindri, ma è il restyling complessivo della moto a colpirci. La parte anteriore è più imponente, con grandi prese d’aria e i sensori del che compongono il sistema radar di Ducati ARAS. Il telaio è di tipo stampato, mentre il telaietto è a traliccio (vi ricordiamo che la 1260 attualmente in commercio ha un più classico telaio a traliccio in tubi d’acciaio). Rispetto alla versione che vediamo circolare su strada in questo periodo, Ducati ha scelto di abbandonare il forcellone monobraccio posteriore in favore di una soluzione bibraccio con l’ammortizzatore posteriore spostato sul lato sinistro. Insomma, la Ducati Multistrada V4 sarà nuova in tutti i sensi. Non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza e aspettare altre foto e altre notizie.