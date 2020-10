Ducati Multistrada V4: la prima moto con due radar integrati

La nuova Ducati Multistrada V4 monterà un nuovo propulsore, ma soprattuto due radar, uno anteriore e uno posteriore, che lavoreranno su cruise control adattivo, distanza dagli altri veicoli e angolo cieco di visuale. La moto (che sarà presentata tra poche settimane) verrà prodotta in oltre 110.000 esemplari

Ducati ha annunciato la produzione di un modello davvero particolare: la Multistrada V4, infatti, sarà la prima moto a montare un radar anteriore e posteriore. La nuova nata a Borgo Panigale sarà presentata ufficialmente il prossimo 4 novembre.

Ducati Multistrada: un nuovo motore e due radar

La quarta generazione di Ducati Multistrada si preannuncia ricca di novità. Ci sarà un nuovo propulsore V4, leggero e compatto pensato per abbinare lo stile adventouring e la sportività tipica delle moto create in provincia di Bologna. Questo basterebbe già a farci venire voglia di scoprirla a fondo, ma la vera “chicca” è un’altra. Ducati Multistrada V4, infatti, sarà la prima moto a montare un radar anteriore e uno posteriore. Si tratta della realizzazione di un progetto era stato annunciato nel 2016. Questo permetterà di compiere un ulteriore step in avanti in termini di comfort e assistenza alla guida, soprattutto nei lunghi viaggi autostradali. I radar avranno dimensioni compatte (70 x 60 x 28 mm, quanto una action camera, con un peso di circa 190 grammi) e saranno perfettamente integrati nella moto.

Il radar posizionato nella parte anteriore del veicolo gestisce il funzionamento del cruise control adattivo (Adaptive Cruise Control) che per mezzo di frenate e accelerazioni controllate regola automaticamente la distanza dagli altri veicoli quando si guida ad una velocità compresa fra 30 e 160 km/h. Il livello del sistema di decelerazione e accelerazione è stato limitato per permettere al pilota di poter mantenere il controllo costante del mezzo in ogni situazione. Il radar posteriore, invece, è in grado di rilevare e segnalare i veicoli posizionati nel cosiddetto blind spot (l’angolo cieco di visuale) e il sopraggiungere da dietro di veicoli a velocità elevata (Blind Spot Detection). La nuova Multistrada V4 verrà prodotta in oltre 110.000 esemplari.