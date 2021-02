Ducati, non solo moto: arriva il gilet con airbag Smart Jacket

Ducati Smart Jacket può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca da moto. Il funzionamento del gilet è regolato dalla centralina elettronica in grado di analizzare i dati 1.000 volte al secondo. Il sacco airbag offre una protezione equivalente a quella di sette paraschiena di livello 1

Ducati non è solo produzione di moto dalle altissime prestazioni e dal design iconico. È anche ricerca e innovazione, soprattutto i termini di sicurezza. Oltre allo studio dei sistemi di sicurezza attiva sulle proprie moto e alla promozione di corsi di guida responsabile, la Casa di Borgo Panigale riserva grande attenzione anche all’abbigliamento e grazie alla collaborazione con Dainese, ha realizzato Ducati Smart Jacket, un nuovo gilet protettivo che utilizza la nota tecnologia airbag D-air di Dainese, in una versione con grafica realizzata appositamente per Ducati.

Ducati Smart Jacket: le caratteristiche

Ducati Smart Jacket è in grado di garantire un elevato livello di sicurezza rispetto agli standard applicabili, grazie agli studi e alle tecnologie utilizzate nelle tute dei piloti MotoGP. Il risultato è un gilet versatile, adatto ad ogni motociclista e per tutti i tipi di utilizzo su strada, disponibile sia in versione da uomo che da donna e che può essere indossato sopra o sotto qualsiasi giacca da moto, senza richiedere alcun tipo di connessione con la moto. Il funzionamento del gilet è regolato dalla centralina elettronica in grado di analizzare i dati 1.000 volte al secondo. Nei casi di prevista attivazione, la centralina rileva autonomamente eventuali situazioni di pericolo per attivare il sistema in caso di scivolata, disarcionamento, tamponamento, impatto con un altro oggetto o impatto a veicolo fermo. Grazie alla struttura con microfilamenti interni brevettata da Dainese, il sacco airbag si gonfia in maniera omogenea e controllata lungo tutta la superficie, creando un vero e proprio scudo che avvolge il corpo e garantisce la protezione delle aree dichiarate protettive, come il torso e la schiena.

Il sacco airbag offre una protezione equivalente a quella di sette paraschiena di livello 1, pur senza avere al suo interno alcun protettore rigido. Ducati Smart Jacket è un capo estremamente leggero e pratico, che, una volta scesi dalla moto, può essere comodamente ripiegato e riposto in una borsa laterale o nello zaino. È dotato di una batteria con un’autonomia di 26 ore e, quando scarico, può essere ricaricato in modo pratico attraverso una qualsiasi presa USB. Inoltre, Ducati Smart Jacket è resa estremamente ventilata da un’altra innovazione tecnologica introdotta da Dainese: il sacco sul petto è infatti ripiegato, al fine di occupare una superficie minore e permettere così il passaggio dell’aria attraverso il tessuto del gilet.