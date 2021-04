Ducati omaggia la Giornata della Terra con l’iniziativa “Project 1 Hour”

Project 1 Hour è stato un workshop tenuto dal Premio Nobel per la Pace nel 2007, Riccardo Valentini, per sensibilizzare tutti i dipendenti sui cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro pianeta. L'iniziativa è stata replicata in tutti i brand del Gruppo Volkswagen

Mercoledì 21 aprile si è celebrata la Giornata della Terra e anche Ducati ha voluto lasciare la sua impronta confermando l’impegno nei confronti della sostenibilità ambientale e aderendo all’iniziativa “Project 1 Hour” che vede i dipendenti dei brand del Gruppo Volkswagen partecipare a un’ora di formazione sul cambiamento climatico

Project 1 Hour: di cosa si tratta

In occasione della Giornata della Terra, anche Ducati ha aderito all’iniziativa voluto da Gruppo Volkswagen intitolata “Project 1 Hour” che punta a sensibilizzare tutti i dipendenti sui cambiamenti climatici che stanno investendo il nostro pianeta. “Siamo orgogliosi di partecipare a Project 1 Hour. Ducati ha a cuore la protezione dell’ambiente e si impegna quotidianamente a perseguire gli obiettivi della sua Mission Ambientale – ha detto Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati -. La sostenibilità è un tema che tocca trasversalmente tutti gli ambiti aziendali, dallo sviluppo industriale, all’organizzazione eventi, alle azioni quotidiane di ogni dipendente fino alla progettazione dei prodotti futuri. Entro i prossimi cinque anni vedremo veicoli elettrici a marchio Ducati che non perderanno emozionalità e prestazioni“.

Il workshop, che si è svolto interamente online, è stato tenuto dal professor Riccardo Valentini, esperto sul tema del cambiamento climatico, Premio Nobel per la Pace nel 2007 e membro dell’Intergovernmental Panel on Climate Change, il comitato scientifico dell’Onu sul clima. Durante il seminario, i dipendenti Ducati hanno ricevuto suggerimenti ed esempi virtuosi da seguire per migliorarsi nella vita di ogni giorno. L’idea alla base di Project 1Hour è quella per cui ogni singolo membro della società può concorrere alla salvaguardia del clima, diminuendo l’impatto che ha sull’ambiente attraverso le proprie azioni quotidiane. In quest’ottica, Ducati all’inizio del 2020 ha aderito al progetto Su-EATable Life, il programma, finanziato dall’Unione Europea, mira a coinvolgere i cittadini ad adottare una dieta sostenibile e sana, con l’obiettivo a lungo termine di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra e del risparmio idrico. Ma non è tutto: da cinque anni, inoltre, Ducati conduce con dedizione un programma di biomonitoraggio del proprio impatto sull’ambiente circostante, grazie all’introduzione di cinque alveari all’interno del perimetro aziendale. La costante campionatura, svolta con il supporto di professionisti, permette di valutare l’influenza che le attività svolte in azienda hanno sulle circa 500.000 api che abitano le arnie.