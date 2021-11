Ducati Panigale V4, oggi ancora più performante

La nuova Ducati Panigale V4 è stata migliorata sotto ogni aspetto per essere ancora più veloce in pista e allo stesso tempo sempre più intuitiva e meno affaticante per piloti di ogni livello

Ducati ha svelato un’altra novità in arrivo nel 2022: si tratta della Panigale V4 che rappresenta un ulteriore step del percorso fatto dalle sportive di Borgo Panigale, in cui l’esperienza di Ducati Corse, in MotoGP e in Superbike, viene applicata alle moto di serie.

Ducati Panigale V4: le caratteristiche

Ducati Panigale V4, nella versione 2022, è stata migliorata sotto ogni aspetto. La prima novità riguarda la carenatura, che è stata rivisitata dagli ingegneri Ducati dal punto di vista aerodinamico. In questa versione la moto integra nuove ali più compatte e sottili con disegno a doppio profilo ed efficienza aumentata, che garantiscono il medesimo carico verticale, fino a 37 kg a 300 km/h. L’ergonomia della moto è stata modificata con lo scopo di migliorare il controllo nelle fasi più importanti della guida su pista e di consentire al pilota di sfruttare al massimo le prestazioni della Panigale V4 sia sul giro secco sia durante una sessione prolungata.

La sella possiede ora una conformazione più piatta e un diverso rivestimento, per ridurre la tendenza all’avanzamento del pilota in staccata e consentirgli spostamenti più agevoli del corpo. Rispetto alla versione 2021 il serbatoio ha una nuova forma nella parte posteriore (la cosiddetta calzata) per permettere al pilota di ancorarsi meglio in staccata, impegnando meno le braccia e consentendo di guidare più veloci e più a lungo.

Il cuore della moto è il Desmosedici Stradale da 1.103 cm3 di derivazione MotoGP; con tanta coppia sin dai bassi regimi e in grado di sprigionare l’animo racing della moto in circuito. Il Desmosedici Stradale compie per il 2022 un’ulteriore evoluzione, grazie all’introduzione di alcuni elementi tecnici dedicati che consentono di aumentare la potenza e migliorare la risposta al gas. Il nuovo motore è stato aggiornato nel circuito di lubrificazione ed è accoppiato ad una nuova pompa dell’olio che assorbe meno potenza. Il Desmosedici Stradale in versione Euro 5 eroga una potenza di 215,5 CV a 13.000 giri/minuto e una coppia di 123,6 Nm a 9.500 giri. Una delle più importanti novità introdotte sul motore 2022 è l’adozione di un nuovo cambio che prevede un allungamento del rapporto per la prima, la seconda e la sesta marcia, come nella V4 R che corre il mondiale Superbike. La Panigale V4 ha quattro configurazioni motore: Full, High, Medium, Low. Il Power Mode Full è il più sportivo, mentre il Power Mode Low è stato studiato per far apprezzare al massimo la guida su strada, limitando la potenza massima della moto a 150 CV e offrendo una risposta al gas particolarmente gestibile. Il Desmosedici Stradale è direttamente collegato al telaio Front Frame in alluminio. Lo chassis è completato dal leggero telaietto anteriore realizzato in magnesio e da quello reggisella in alluminio fuso in conchiglia.

Sulla versione S del modello 2022 è presente una nuova forcella pressurizzata Ohlins NPX25/30 a controllo elettronico event-based che utilizza un sistema di smorzamento con cartuccia pressurizzata derivato da quello delle forcelle racing Ohlins, riducendo al minimo il rischio di cavitazione del fluido idraulico rispetto a un sistema tradizionale. Il risultato è un miglior supporto in frenata e allo stesso tempo un migliore assorbimento delle asperità, che si traduce in un maggior feeling di guida per il pilota. La nuova forcella ha escursione da 125 mm (+5 mm rispetto a quella che equipaggia la Panigale V4 2021), grazie alla quale non solo può adottare setting più morbidi.

La Panigale V4 S è dotata di cerchi a 3 razze forgiati in lega di alluminio e monta pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa SP nelle misure 120/70 ZR17 anteriore e 200/60 ZR 17 posteriore. Per quanto riguarda l’impianto frenante, la moto monta all’anteriore le pinze monoblocco Brembo Stylema con quattro pistoncini da 30 mm di diametro ciascuna, che lavorano su dischi da 330 mm di diametro garantendo un’eccezionale potenza frenante.

Al posteriore troviamo un disco singolo da 245 mm con pinza a 2 pistoncini. La Panigale V4 ‘22 è equipaggiata con un pacchetto elettronico di ultima generazione basato sull’impiego di una piattaforma inerziale a 6 assi in grado di rilevare istantaneamente gli angoli di rollio, di imbardata e di beccheggio della moto nello spazio. Il pacchetto elettronico comprende controlli che gestiscono tutte le fasi della guida, i cui parametri di funzionamento sono collegati di default ai 4 Riding Mode (Race A, Race B, Sport, Street). Questi parametri possono essere visualizzati sul nuovo dashboard, che si differenzia per una nuova distribuzione delle funzioni delle spie esterne allo schermo.

La grande novità riguarda l’interfaccia del dashboard, che si evolve attraverso l’inserimento di un nuovo Info Mode sviluppato dai piloti MotoGP e denominato “Track Evo”, che si aggiunge ai già esistenti Road e Track. La Panigale V4 e la Panigale V4 S saranno disponibili nelle concessionarie della rete Ducati a partire da dicembre nella tradizionale colorazione “Rosso Ducati”.